Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Archivo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) publicó este martes la inflación oficial de diciembre, un dato clave que activa la tercera actualización semestral del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo.

En el caso del Monotributo, los parámetros se actualizan de manera semestral en enero y julio, considerando la variación del IPC del semestre inmediato anterior.

Para esta ocasión, ARCA tomará en cuenta la inflación registrada entre julio y diciembre, y las nuevas escalas comenzarán a regir desde febrero.

Cómo quedarán las categorías del Monotributo desde febrero

Con estos parámetros, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el portal Contadores en Red analizó cómo podrían quedar las nuevas categorías del Monotributo.

Categoría A : $ 42.368,07

Categoría B : $ 48.229,53

Categoría C : $ 56.476,97 para servicios y $ 55.202,74 para ventas.

Categoría D : $ 72.382,21 para servicios y $ 70.630,12 para ventas.

Categoría E : $ 102.492,82 para servicios y $ 92.617,55 para ventas.

Categoría F : $ 128.988,51 para servicios y $ 111.149,32 para ventas.

Categoría G : $ 197.021,45 para servicios y $ 135.858,50 para ventas.

Categoría H : $ 447.150,00 para servicios y $ 271.943,63 para ventas.

Categoría I : $ 824.439,17 para servicios y $ 406.840,57 para ventas.

Categoría J : $ 998.567,86 para servicios y $ 496.840,57 para ventas.

Categoría K: $ 1.381.079,64 para servicios y 600.614,96 para ventas.

Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Contadores en Red

En tanto, estos valores son estimados y únicamente serán oficiales aquellos que difunda ARCA cuando se realice el nuevo esquema tributario.

Monotributo: cuánto se paga en enero de 2026

Previo a la recategorización y la actualización que impactará en el valor de las cuotas para las diferentes categorías del Monotributo desde el segundo mes del año, ARCA dio a conocer cuánto se tendrá que abonar en enero de 2026.

Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Archivo

De tal modo, las personas inscriptas en el Monotributo tendrán que abonar los siguientes montos en la primera cuota de este año: