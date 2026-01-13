En esta noticia
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) publicó este martes la inflación oficial de diciembre, un dato clave que activa la tercera actualización semestral del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo.
En el caso del Monotributo, los parámetros se actualizan de manera semestral en enero y julio, considerando la variación del IPC del semestre inmediato anterior.
Para esta ocasión, ARCA tomará en cuenta la inflación registrada entre julio y diciembre, y las nuevas escalas comenzarán a regir desde febrero.
Cómo quedarán las categorías del Monotributo desde febrero
Con estos parámetros, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el portal Contadores en Red analizó cómo podrían quedar las nuevas categorías del Monotributo.
- Categoría A: $ 42.368,07
- Categoría B: $ 48.229,53
- Categoría C: $ 56.476,97 para servicios y $ 55.202,74 para ventas.
- Categoría D: $ 72.382,21 para servicios y $ 70.630,12 para ventas.
- Categoría E: $ 102.492,82 para servicios y $ 92.617,55 para ventas.
- Categoría F: $ 128.988,51 para servicios y $ 111.149,32 para ventas.
- Categoría G: $ 197.021,45 para servicios y $ 135.858,50 para ventas.
- Categoría H: $ 447.150,00 para servicios y $ 271.943,63 para ventas.
- Categoría I: $ 824.439,17 para servicios y $ 406.840,57 para ventas.
- Categoría J: $ 998.567,86 para servicios y $ 496.840,57 para ventas.
- Categoría K: $ 1.381.079,64 para servicios y 600.614,96 para ventas.
En tanto, estos valores son estimados y únicamente serán oficiales aquellos que difunda ARCA cuando se realice el nuevo esquema tributario.
Monotributo: cuánto se paga en enero de 2026
Previo a la recategorización y la actualización que impactará en el valor de las cuotas para las diferentes categorías del Monotributo desde el segundo mes del año, ARCA dio a conocer cuánto se tendrá que abonar en enero de 2026.
De tal modo, las personas inscriptas en el Monotributo tendrán que abonar los siguientes montos en la primera cuota de este año:
- Categoría A: $ 37.085,74
- Categoría B: $ 42.216,41
- Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)