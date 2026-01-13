En esta noticia

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) publicó este martes la inflación oficial de diciembre, un dato clave que activa la tercera actualización semestral del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo.

En el caso del Monotributo, los parámetros se actualizan de manera semestral en enero y julio, considerando la variación del IPC del semestre inmediato anterior.

Te puede interesar

ARCA anunció dos medidas clave que afectarán a los contribuyentes: qué cambios introdujo

Para esta ocasión, ARCA tomará en cuenta la inflación registrada entre julio y diciembre, y las nuevas escalas comenzarán a regir desde febrero.

Cómo quedarán las categorías del Monotributo desde febrero

Con estos parámetros, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el portal Contadores en Red analizó cómo podrían quedar las nuevas categorías del Monotributo.

  • Categoría A: $ 42.368,07
  • Categoría B: $ 48.229,53
  • Categoría C: $ 56.476,97 para servicios y $ 55.202,74 para ventas.
  • Categoría D: $ 72.382,21 para servicios y $ 70.630,12 para ventas.
  • Categoría E: $ 102.492,82 para servicios y $ 92.617,55 para ventas.
  • Categoría F: $ 128.988,51 para servicios y $ 111.149,32 para ventas.
  • Categoría G: $ 197.021,45 para servicios y $ 135.858,50 para ventas.
  • Categoría H: $ 447.150,00 para servicios y $ 271.943,63 para ventas.
  • Categoría I: $ 824.439,17 para servicios y $ 406.840,57 para ventas.
  • Categoría J: $ 998.567,86 para servicios y $ 496.840,57 para ventas.
  • Categoría K: $ 1.381.079,64 para servicios y 600.614,96 para ventas.
Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Contadores en Red
Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Contadores en Red

En tanto, estos valores son estimados y únicamente serán oficiales aquellos que difunda ARCA cuando se realice el nuevo esquema tributario.

Monotributo: cuánto se paga en enero de 2026

Previo a la recategorización y la actualización que impactará en el valor de las cuotas para las diferentes categorías del Monotributo desde el segundo mes del año, ARCA dio a conocer cuánto se tendrá que abonar en enero de 2026.

Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Archivo
Aumenta el monotributo: estos son los nuevos valores a partir del mes de febrero Fuente: Archivo

De tal modo, las personas inscriptas en el Monotributo tendrán que abonar los siguientes montos en la primera cuota de este año:

  • Categoría A: $ 37.085,74
  • Categoría B: $ 42.216,41
  • Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)
  • Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)
  • Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)
  • Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)
  • Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)
  • Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)
  • Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)
  • Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)
  • Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)