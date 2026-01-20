ARCA aumentó el Monotributo Social y el nuevo valor se implementará en febrero: de cuánto es la suba Fuente: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó un nuevo ajuste en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes que impactará en miles de beneficiarios del Monotributo Social.

De este modo, la actualización regirá desde el 1 de febrero de 2026 y llevará la cuota mensual a $ 10.995,06 lo que representa una suba significativa respecto a los valores actuales.

Monotributo Social: quiénes pueden acceder y qué se necesita

El Monotributo Social tiene como objetivo formalizar a aquellas personas que se desempeñan dentro de la economía popular. Este sistema permite emitir facturas, acceder a una obra social para todo el grupo familiar e ingresar en el sistema jubilatorio.

Asimismo, esta categoría del Monotributo es compatible con los titulares de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar.

De tal modo, los requisitos de ARCA para darse de alta en el Monotributo Social son:

Tener más de 18 años.

Realizar una actividad económica.

Ser propietario de hasta 2 bienes inmuebles, siempre que uno de ellos se encuentre afectado al emprendimiento productivo.

Ser propietario de hasta un máximo de 3 bienes muebles registrables.

No ser profesional universitario en ejercicio de tu profesión como actividad económica.

No ser empleador ni titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales.

Contar con ingresos que provengan sólo de la actividad económica declarada, sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales o municipales.

Cómo funciona el Monotributo Social

El Monotributo Social combina tres componentes que abarcan impuesto, jubilación y obra social. Su principal característica es que el Estado subsidia el ciento por ciento del componente impositivo y previsional y cubre la mitad del costo de la obra social.

ARCA aumentó el Monotributo Social y el nuevo valor se implementará en febrero: de cuánto es la suba Fuente: Archivo

Este régimen está destinado a trabajadores y trabajadoras individuales, proyectos productivos y emprendimientos familiares con ingresos reducidos.

¿Cuándo es la recategorización del Monotributo?

ARCA informó que la recategorización semestral tendrá como fecha límite el 5 de febrero de 2026 y recordó que este trámite es obligatorio para todos aquellos contribuyentes que hayan registrado cambios en alguno de los parámetros evaluados por el organismo para determinar la categoría correspondiente dentro del régimen.

El organismo subrayó que la ex AFIP no se limita a los ingresos como único elemento para calcular la categoría y el valor mensual del monotributo.

También considera otros factores que permiten una medición más integral de la actividad como la superficie afectada al emprendimiento, el consumo energético y los gastos asociados a alquileres.