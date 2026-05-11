El Gobierno argentino activó una “fase de rescate” para el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI) tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló las facultades arancelarias de Donald Trump. En ese marco, la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca, viajará a Washington en los próximos días para renegociar la “letra chica” y evitar que las preferencias para 1670 productos locales queden en un vacío legal. La información fue consignada por fuentes que acceden al Palacio de Hacienda, sin embargo, la vocería oficial no dio mayores precisiones ante la consulta de este medio. Desde abril, la estrategia cuenta con un brazo ejecutor en territorio norteamericano: Esteban Marzorati. Designado como Agregado Especializado en el Área Comercial y Aduanera (Decreto 121/2026), el exfuncionario de Comercio y la Aduana actúa como el “enlace técnico” clave entre ambos países. Según el texto de su nombramiento, el ex funcionario de Comercio y la Aduana tiene como ejes de trabajo la facilitación comercial a partir de la digitalización de procesos y estándares de control con el U.S. Customs and Border Protection; la gestión de riesgos mediante el intercambio de información para agilizar el ingreso de mercadería argentina y el monitoreo de barreras no arancelarias para compensar la incertidumbre generada por el revés judicial. Quienes conocen a Cuenca y Marzorati, que vienen de trabajar juntos en la gestión de Mauricio Macri, resumen que ambos funcionarios de perfil técnico buscan “blindar” el acuerdo comercial que se rubricó este 5 de febrero, pero a los pocos días entró en un limbo judicial. Ante la parálisis en las cortes de EE.UU., la Casa Rosada busca que el acuerdo, que fue central en la gestión libertaria y “símbolo” del respaldo de Trump a Javier Milei, sobreviva mediante mecanismos administrativos. Por eso, mientras la funcionaria -que fue artifice del documento orignal-, negociará excepciones técnicas en Washington, el oficialismo apura en el Congreso argentino leyes como el Tratado de Patentes para mostrar cumplimiento y presionar a través de seguridad jurídica a EE.UU. A la par, el equipo que lidera Luis Caputo y la Cancillería ajustan los detalles de un viaje ya impostergable a China. A la firma de protocolos sanitarios para habilitar exportaciones clave se suma el vencimiento del swap. Por eso, a la comitiva oficial que encabezarían el titular de Economía y Pablo Quirno, se sumaría Santiago Bausili, titular del Banco Central (BCRA). El próximo mes de junio marca un hito en el calendario financiero del Gobierno nacional ya que se agota el período de gracia de 12 meses que firmaron en 2025 el BCRA y el Banco Popular de China. Esto obliga a la administración actual a sentarse nuevamente con las autoridades de la potencia asiática para renegociar el tramo activado del swap de monedas por el equivalente a u$s 5000 millones. Aunque Milei no ha accedido a viajar a China, en un guiño a su principal socio comercial, los técnicos de Economia se esfuerzan a la distancia por mantener el buen diálogo y esperan el “ok” del Presidente para desplazarse al gigante asiático “antes del segundo semestre”, confirmaron en off the record a El Cronista.