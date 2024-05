El silencio de Kicillof y Massa el nuevo rol de la CGT y el peronista que se volvió mileista

Ningún senador de Unión por la Patria estuvo en el plenario de comisiones que debate en el Senado la Ley Bases y el paquete Fiscal. Se sumaron al paro general . El gobernador Axel Kicillof siguió las instancias de la medida de fuerza desde su despacho en La Plata, con bajo perfil y sin actividad oficial. En cambio el tucumano Osvaldo Jaldo, el gobernador que dio el salto y apoya al Presidente, copió el estilo Javier Milei y no sólo convocó a una tempranísima reunión de gabinete ampliado sino que además avisó que está analizando si descuenta el día a los empleados públicos que hayan adherido. El Instituto Patria de Cristina Kirchner estuvo cerrado y callado se mantuvo también Sergio Massa, el excandidato a presidente de Unión por la Patria.

La estrategia de la principal fuerza opositora fue consensuada: dejar a la vista el paro y no a la dirigencia política. El plan fue no mostrarse como impulsores del paro y dejar el rol protagónico a los integrantes de la CGT como ocurrió también el 24 de enero con la primera medida que en ese caso incluyó movilización. También así sucedió con los universitarios el 23 de abril. En cambio varios referentes salieron en línea a advertir por la caída de la producción industrial y la construcción y quienes cumplen el doble rol de diputado y dirigente gremial, como Sergio Palazzo de La Bancaria, celebraron el resultado. Y La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner, compartió una serie de mensajes en redes sociales con gráficos sobre cómo impactarán las leyes de Milei sobre los trabajadores.

"Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro" fue todo lo que dijo el gobernador bonaerense junto con la difusión de los números oficiales.

Las consecuencias de esto son concretas: cada vez más argentinos y argentinas van perdiendo su fuente de trabajo. Según los últimos datos disponibles, entre noviembre 23 y enero 24, 32.500 trabajadores y trabajadoras de la construcción perdieron su empleo asalariado registrado;... pic.twitter.com/KjR4b3UA6F May 9, 2024

En ese contexto el gobernador de Buenos Aires, sobre quien suele posarse la crítica oficialista -y la opositora- estuvo en su oficina y también los funcionarios de la gobernación. Los empleados estatales adhirieron a la medida de fuerza a voluntad y no se les descontará el día. La misma medida tomaron los intendentes de los municipios peronistas.

La CGT presiona al Senado

Por su parte los senadores nacionales de Unión por la Patria acordaron no asistir al plenario de comisiones de este jueves. El día anterior se habían garantizado, en alianza con otros opositores, la extensión de los encuentros. La semana próxima tendrán como invitados a los integrantes de la CGT que en conferencia de prensa pidieron que voten en contra de la Ley Bases y la reforma fiscal. Lograron dilatar el tratamiento y evitar que se vote la próxima semana.

"Lo importante no es la movilización sino que estén las manos", dijo Héctor Daer a media tarde. Junto a otros dirigentes de los grandes gremios y los representantes de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores habían visitado al interbloque de Unión por la Patria donde les garantizaron que sus 33 integrantes rechazarán el paquete Milei. Para clausurar el debate les faltan 4 votos. Parte del resto de la oposición intenta en cambio modificar la media sanción que envió Diputados. En tal caso, si se aprobara, volvería a la cámara baja para que la primera versión sea ratificada o para validar las modificaciones del Senado de la Nación.

Sindicalistas y UP intentarán frenar ambas leyes en el recinto del Senado y varios ya organizan una movilización para el día del tratamiento de modo de presionar a quienes dudan sobre su voto. Lo admitió Pablo Moyano al evaluar la adhesión al paro y pedir que los legisladores -y el Gobierno- interpreten como "contundente" el mensaje de quienes se ausentaron al trabajo.

Entre los que guardaron silencio está Massa que justo en la madrugada de este jueves llegó desde San Pablo donde comenzó a trabajar con tres fondos de inversión, además de un proyecto de gas. Estuvo dos días y no tuvo problemas para volar.

Jaldo dio la nota desde Tucumán y fue motivo de críticas. "Fue un día de trabajo como cualquier otro" minimizó el gobernador que asumió el año pasado en un acto en el que lo acompañaron su antecesor el actual senador Juan Manzur, Massa y Kicillof.

Ya no lo consideran peronista. Y Jaldo, que mandó a romper el bloque de UP en Diputados, fue tan irónico como el Presidente: "Hoy hacen paro para seguir durmiendo" y agregó que "a la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo".