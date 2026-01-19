Un grupo de gobernadores exige desdoblar la Reforma Laboral y postergar un capítulo clave

En esta noticia Cómo es la reforma laboral peronista

A días del comienzo de las sesiones extraordinarias, el peronismo comenzó a delinear una agenda propia en el Congreso para enfrentar la reforma laboral libertaria. En este sentido, desde la bancada de Fuerza Patria se preparan para ofrecer un proyecto propio e intentar voltear la iniciativa del Ejecutivo.

Según confirmaron a El Cronista desde el peronismo en el Congreso, la propuesta de reforma laboral preparada por dicha bancada se publicará en los próximos días y dista mucho de lo que Milei quiere.

Este tire y afloje se da en la previa al llamado a extraordinarias que será desde el 2 de febreroy se extenderá durante todo el mes, hasta el 1 de marzo, cuando ya arranca el período habitual en el Poder Legislativo.

La propuesta peronista está a cargo por un lado de la exministra de Trabajo de Alberto Fernández y ahora diputada nacional, Raquel “Kelly” Olmos, y su contraparte en el Senado, Mariano Recalde.

Desde dicha bancada confirmaron a El Cronista que, si bien ambos legisladores preparan sus propios proyectos, la idea es confluir en uno solo.

“Con el gobierno tenemos todas las diferencias, lo que va a construirse es una alternativa cohesiva del peronismo”, indicó en diálogo con este medio Olmos.

Cómo es la reforma laboral peronista

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral con el objetivo de “modernizar” el mercado de trabajo, reducir la informalidad y facilitar la creación de empleo formal.

Entre los ejes centrales se destacan una mayor flexibilidad en la jornada laboral, con la posibilidad de implementar bancos de horas y esquemas de compensación distintos al pago tradicional de horas extra, cambios en la negociación colectiva para priorizar convenios por empresa y la limitación de la ultraactividad de los acuerdos sindicales.

Además, el proyecto contempla incentivos fiscales para las empresas que incorporen trabajadores registrados y mecanismos de empalme entre planes sociales y empleo formal.

Otro punto clave es la modificación del régimen de indemnizaciones por despido, con una redefinición de la base de cálculo, la exclusión de ciertos conceptos salariales y la posibilidad de establecer topes o esquemas alternativos, especialmente para pymes.

También se incluyen medidas de flexibilización en vacaciones, nuevas modalidades de pago y el uso de herramientas digitales en la relación laboral .

Por otra parte, la idea del peronismo es presentar una reforma integral , que logre no sólo una posición defensiva por parte de los peronistas en el Congreso.

Hoy, Fuerza Patria tiene una dificultad creciente, la huida de ciertos gobernadores como Raúl Jalil y el crecimiento en número de los libertarios generó un nuevo panorama legislativo.

En este sentido, el bloque de Recalde y Olmos pretende poner en discusión la propuesta una vez que comience el debate en Comisión en el Senado .

Entre las propuestas está el fortalecimiento de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral, el aumento de las licencias por paternidad y protección para los trabajadores de aplicación.

En este sentido, en primer lugar, al contrario que el gobierno nacional, los peronistas aducen que el gobierno usa la homologación paritaria para condicionar los acuerdos entre el sector empresario y los trabajadores.

A partir de la homologación, el gobierno ha evitado que ciertos sectores hayan acordado una suba salarial por encima de la inflación.

“El gobierno está usando la homologación como un mecanismo para condicionar los acuerdos para ponerle techo al incremento salarial”, señalaron desde el peronismo.

En este sentido, para este sector esto se considera ilegítimo y el uso de la homologación ilegal. “ Si hay un acuerdo entre la patronal y el gremio superior al determinado nacionalmente, corresponde que se apruebe”.

Lo importante es que, para este proyecto, sólo se debería dar curso a una negociación entre la empresa y el gremio si este está por encima del acuerdo paritario nacional, de no ser así se prohibiría. “Es una manera de fortalecer la negociación colectiva, en los términos del gobierno ahora se negociaría a la baja”, indicaron.

En cuanto al nuevo régimen para repartidores de aplicaciones, el peronismo está pensando en una propuesta similar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a la aplicación a reconocer la relación laboral y fija una cantidad de normas no sólo de protección al trabajador sino de transparencia en los algoritmos.

Otro eje clave será la ampliación de licencia por paternidad y maternidad. Actualmente, los padres solo obtienen dos días de licencia por el nacimiento de un hijo, mientras que la mujer tiene 90 días corridos.

La propuesta del peronismo es ampliar la licencia de la pareja “no gestante” a 30 días y la de la madre a 120 días.

Además, también cambiaría la forma de ampliar la licencia por maternidad. Hoy, si la mujer quiere ampliar su licencia debe renunciar al salario, la propuesta peronista es generar un beneficio al nivel del sistema de seguridad social, para poder extender la licencia hasta un año.

“El gobierno usa mucho el debate de la gestión, la familia tradicional, y lo único que hace es promover una discusión ideológica. Pero para mejorar la productividad económica es muy bueno tener más hijos, pero eso no es un debate ideológico es dar dignidad y derechos a los trabajadores para que puedan tener sus familias”, indicó Olmos.

Si bien del peronismo no ven factible la oportunidad de imponer esta reforma por sobre la del gobierno, quieren iniciar el debate . “Lo nombran modernización laboral, pero esto es tan viejo como la explotación”, dijo Olmos en diálogo con este medio.

“Aspiramos a tener los números para tirar abajo la propuesta del gobierno”, aseveró.