Pablo Moyano explotó contra José Luis Espert: "Pobre viejo meado"

Además de describir como un éxito el paro general de este jueves 9 de mayo, los referentes de la CGT salieron a responder las acusaciones de distintos sectores del oficialismo que se opusieron a la medida, en un intercambio que incluyó insultos y descalificaciones personales.

Mientras Héctor Daer optó por la prudencia y destacó el alto grado de acatamiento a la medida de fuerza Pablo Moyano se tomó unos minutos para referirse a los dichos de Patricia Bullrich y José Luis Espert , quien lo había llamado "simio".

"Por todas estas respuestas que salieron del Gobierno hay que decir que les dolió el paro, si hubiera sido tan fracaso o débil como dijo la señora ministra (Bullrich), no hubieran tenido necesidad de responder nada", apuntó el secretario general de la Confederación General de Trabajo.

Al ser consultado sobre los dichos Espert, quien calificó a los sindicalistas de "sindigarcas" en un mensaje que incluyó insultos de gran tenor, Moyano redobló la apuesta.

"Lo que digan estos personajes nos tiene sin cuidado. También me ha tratado de simio el señor Espert. Como dijo alguna vez la ministra (Bullrich), pobre viejo meado, ¿no? Pero nosotros no tenemos que perder el rumbo", se despachó.

De esta manera, Moyano salió al cruce del diputado liberal, que por la mañana arremetió contra los gremialistas: "Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco", escribió en redes sociales.

"Mayor conflictividad", la advertencia de la CGT al Gobierno

El referente de Camioneros minimizó las críticas del Gobierno al paro y afirmó que podría haber "mayor conflictividad" si el oficialismo no cambia sus políticas.



Daer, por su parte, enfatizó: "Lejos de ser sustentable, se está llevando a extremos a sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esto sigue".