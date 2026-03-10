En las últimas semanas, el Gobierno empezó a enviar señales en distintas reuniones de miembros del equipo económico con el establishment de que se venía una recalibración de las variables clave de cara al resto del año, un plan que ahora puede entrar en stand by al menos hasta que se defina cuál va a ser el contexto global a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán que sacudió el mundo. Así lo pudo reconstruir este medio a partir de conversaciones con actores que tuvieron idas y vuelta en persona y por WhatsApp con integrantes del Ministerio de Economía y el Banco Central. Todo había comenzado hace dos semanas, cuando en un chat de diversos economistas, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se enojó con una nota del asesor financiero Marcos Buscaglia en La Nación, donde marcaba que la administración estaba sufriendo de una narrativa clara en materia monetaria y cambiaria. En el artículo, el titular de Alberdi Partners indicaba: “La Argentina experimenta en los últimos meses un proceso de “estanflación”, con un aumento de la inflación y un estancamiento de la actividad, al tiempo que el riesgo país no termina de perforar los 500 puntos básicos (5%) y las tasas de interés domésticas permanecen extremadamente volátiles y muy elevadas en promedio”, indicaba el artículo. Era el 1 de marzo y el Gobierno se preparaba para el eufórico acto del presidente Javier Milei en el Congreso. Pero cuando lo leyó, “el Coloso”, como le dice el jefe de Estado a Sturzenegger, lanzó en un grupo de distintos colegas que le estaban “dando de comer a los K” con ese tipo de análisis que, hay que decir, se repite entre los profesionales que observan el atraso del dólar, la aceleración de la inflación y el nivel de tasas y explican así un impacto inevitable en la actividad. Lo cierto, es que a partir de ahí, llegaron diferentes preguntas a los integrantes propiamente dicho del manejo de la economía, por fuera de quien se dedica a erradicar regulaciones. Y las respuestas que empezaron a encontrar confirmaron que aunque sin decirlo puertas adentro compartían el diagnóstico de Buscaglia y se iban a ocupar de ello. Según les transmitieron voceros de Hacienda y el Central a economistas, financistas y banqueros, la decisión ya se habría tomado hace dos semanas. Por un lado, cuando el tipo de cambio oficial tocó los $1390, el X de febrero, se decidió que más abajo de ese nivel era perjudicial para la economía. Y comenzó un sendero de recuperación en paralelo a la compra de reservas del Banco Central. En ese punto, el mensaje se completaba tal vez con la definición más importante para esta conducción económica. Se emitirán pesos para comprar dólares, y con esa inyección de moneda se buscará bajar las tasas de interés, aún si como consecuencia hay que demorar la reducción de la inflación que se promete empiece con cero en agosto. “Si Buscaglia quería una narrativa, ya se decidió”, habían dicho a este medio desde un área de influencia de la política económica, en relación con el hecho de que se priorizará sumar reservas aunque ello dé un dólar más alto. “Si se demora la baja del costo de vida así sucederá, pero lo importante es que las tasas bajen”, indicaron. En ese punto, llegó la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi, que hace tres meses había hecho exactamente la misma observación del plan en comparación con el proceso de desinflación uruguayo. Habló de “paciencia estratégica” para esperar algunos años más la baja de la inflación, de manera tal de sumar divisas, con un tipo de cambio no tan bajo y tasas de interés que no sean “prohibitivas” para el “sector productivo”. Todas expresiones que ahora llegan a un equipo económico donde no se hablaba del tema. Ahora bien, esta recalibración incipiente que el Gobierno había empezado a dejar entrever como una forma de elegir “actividad” y “reservas” antes del objetivo inmediato de “desinflación”, hoy quedó bajo observación por el nuevo marco global. Con el presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en Nueva York participando del foro Argentina Week que organiza la embajada argentina en Estados Unidos, el shock que generó la escalada bélica con disparada del petróleo, aumento de materias primas y pánico bursátil llenan de interrogantes cualquier estrategia que además implicaba intentar relajar la política monetaria. “En este marco hay que ver todo de nuevo”, dijeron desde Nueva York a El Cronista. “Una cosa es si el petróleo vuelve a US$80 o si se hace realidad en forma sostenida los números que se vieron hoy de más de US$110”, indicaron. Dado que siempre el Gobierno apuesta a refinanciar parte de la deuda más temprano que tarde, varios participantes de del meeting en el encuentro de negocios compartieron un informe de la consultora LLZ, de Leandro Ziccarelli, que llegó esta mañana a algunos celulares y sembró además nuevos interrogantes. El documento indica que de acuerdo con una definición estricta de “reservas internacionales netas” compatible con el Fondo Monetario Internacional, las compras de dólares que está haciendo el Banco Central se transforman en “acumulación” siempre que superen en promedio durante el año los US$ 39 millones diarios, algo que sólo “en un 30% de las veces” lo ha conseguido a lo largo del año. “Es probable que para que haya acumulación de RIN necesitemos que el Tesoro acceda a más rollover en moneda extranjera que el que tenemos proyectado (...) Para que esto suceda se requiere una compresión adicional de riesgo país”, calcula el economista que además está al frente del podcast Financiero Monetario e Irreverente. Según sus estimaciones, para refinanciar vencimientos a una tasa tal que haga que la deuda total no crezca, se necesitaría llevar el riesgo país a 385 puntos básicos, una meta que el contexto internacional puede volver cada vez más lejana, al menos en los próximos meses.