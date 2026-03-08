El Ministerio de Economía de Argentina anunció la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi como asesor externo, en una decisión que suma experiencia internacional al equipo que enfrenta desafíos de estabilización macroeconómica y reconstrucción de la confianza con inversores y organismos multilaterales. Ernesto Talvi, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, trabajará en áreas vinculadas a la estrategia macroeconómica, el diseño de medidas para la reactivación y la coordinación con actores financieros nacionales e internacionales. Su llegada se enmarca en un momento en que el ministerio busca acelerar señales de previsibilidad fiscal y mejorar el diálogo con los mercados para facilitar el acceso al financiamiento externo. Talvi es un economista con trayectoria en la academia, la consultoría y la política pública en Uruguay, donde fue figura destacada dentro del ámbito político y económico. Su incorporación aporta una mirada regional y experiencia en diagnósticos macroeconómicos, factores que el gabinete argentino considera útiles para afrontar negociaciones y medidas que requieren credibilidad técnica. Analistas consultados valoran que su presencia pueda contribuir a: La noticia generó distintas reacciones en ámbitos políticos y financieros: sectores gubernamentales la presentaron como un refuerzo técnico; opositores advierten sobre la necesidad de traducción de recomendaciones en medidas concretas y de corto plazo; y agentes de mercado señalaron que el impacto dependerá de la capacidad del equipo para articular propuestas creíbles y calendarizadas. Talvi se integrará de inmediato a reuniones técnicas con áreas del ministerio y equipos sectoriales. En las próximas semanas se esperan anuncios sobre líneas específicas de trabajo y eventuales propuestas concretas que formen parte de la estrategia económica del gobierno.