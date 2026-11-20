El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner sobre la mesa la eliminación del impuesto a los Sellos y confirmó que el Gobierno nacional está dispuesto a compensar a las provincias con el 50% de los recursos que resignen si adhieren a la propuesta.

“Esto propusimos en el CFI. Terminar con otro impuesto nefasto, como es el impuesto a los sellos. Es un impuesto provincial. Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran”, publicó este viernes el ministro en sus redes sociales.

Esto propusimos en el CFI. Terminar con otro impuesto nefasto, como es el impuesto a los sellos. Es un impuesto provincial. Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran.

Como dijo el presidente @Milei, un shock de oferta negativo como el que… https://t.co/bhe4U3dPOd — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026

La iniciativa, que ahora el Gobierno presentó ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y frente a los ministros de Economía provinciales, ya había sido anticipada por Caputo a comienzos de noviembre, durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). La propuesta apunta a reducir una de las cargas que el Gobierno identifica como parte del denominado costo argentino.

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