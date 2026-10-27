El oficialismo acota las sanciones de la Ley Malvinas tras los reparos de EE.UU.: los cambios que se negocian

En esta noticia Trump vs Milei por Malvinas

Primero hubo un tibio comunicado criticando las agresiones que recibieron los periodistas españoles por Javier Milei. “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores fundamentales que debemos cuidar todos los días ” dijo el PRO bajo el aval de Mauricio Macri, el presidente del partido.

Después Macri respaldó a María Corina Machado, que volvió a su país, cuando Javier Milei esta distanciado porque la dirigente venezolana está distanciada de Donald Trump “Desde el PRO reafirmamos nuestro compromiso con una Venezuela libre, democrática y respetuosa”, dijo el PRO.

Y finalmente los amarillos felicitaron a Lula y expresaron “su vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice el vínculo bilateral”. Se sabe, Milei todavía no lo saludó, contrariamente a 12 países latinoamericanos que sí lo hicieron.

El responsable de los textos fue el secretario de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, mano derecha de Macri en la materia. En diálogo con El Cronista, Pompeo pidió que no se confunda su rol partidario con su rol institucional en el Gobierno de la Ciudad.

Tampoco con ningún otro gobernador, pero claramen te hay un sector del PRO cada vez más importante que empieza a distanciarse de LLA, acompañando la precandidatura del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

Trump vs Milei por Malvinas

“Si Cristina tratara a la prensa como lo está haciendo Milei, armábamos un escándalo. Pero un sector, minoritario, acepta cualquier cosa ” dijo un ex funcionario de Macri, que no puede creer la calidad del Gobierno. Patricia Bullrich no es ajena a la preocupación del PRO: “Se va a quedar con nuestro electorado porque nosotros no nos animamos a ir contra el Presidente”.

Mientras tanto, otro asunto le llama la atención a los amarillos. Cómo puede ser que Milei se haya lanzado a una política tan agresiva en torno a Malvinas. En las reuniones previas se dieron cuenta que Donald Trump se puso rápidamente de acuerdo con Andy Burnham, premier británico.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

No solo eso, Trump se molestó porque Argentina anticipó que sancionará a todas las empresas vinculadas a Navitas Pretoleu y Rockhopper Exploratio, es decir, empresas norteamericanas.