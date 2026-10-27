Tragedia: un bebé de apenas 12 días murió tras recibir el golpe de una palta en la cabeza.

Un bebé de apenas 12 días murió luego de que una palta caiga sobre su cabeza en el partido bonaerense de Quilmes y la Justicia caratuló el hecho como homicidio culposo.

La madre del pequeño esperaba en la puerta de un jardín de infantes para retirar a otro de sus hijos hasta que una palta de gran tamaño se precipitó e impactó de forma violenta en la cabeza del menor.

Cómo fue la tragedia en la que murió un bebé en Quilmes

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Lucas Sebastián Gómez, sufrió múltiples fracturas de cráneo como consecuencia de la caída de la fruta desde la copa de un árbol, en la intersección de las calles Conesa y Sarmiento, el pasado viernes 22 de octubre.

El recién nacido fue trasladado de emergencia a la Guardia Pediátrica del Sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde falleció el sábado tras permanecer varios días internado en grave estado, de acuerdo al parte policial de la Comisaría Quilmes Primera.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.° 9 calificó el hecho como “lesiones culposas” y después lo recaratuló a “homicidio culposo”, según recogió la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, la secretaria Andrea Sánchez ordenó el secuestro de la historia clínica completa del paciente, el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la práctica de la autopsia y otras diligencias de rigor.

La madre denuncia malos manejos del SAME y la municipalidad

Por su parte, la mamá del bebé aseguró que “las madres y las maestras del jardín” la ayudaron a llamar asistencia “pero no venía nadie”. “Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, le relató al canal TN.

También acusó a la municipalidad de Quilmes por la falta de poda del arbol: “El establecimiento educativo presentó varios reclamos al municipio pidiendo la poda de esos árboles, ya que hubo otros accidentes en el lugar, pero nunca fueron”. Además, denunció que 48 horas después operarios de la comuna fueron a realizar la poda reclamada.