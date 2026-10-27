Este viernes, se reglamentó la nueva declaración jurada simplificada de Ganancias introducida por el proyecto de Inocencia Fiscal II, que modifica la ley original con la que el Gobierno apuesta a que los argentinos saquen sus “dólares del colchón”.

De esta forma, ya es oficial la ampliación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, dispuesta por la Ley 27.826, lo que permitirá que más contribuyentes accedan al beneficio.

La novedad se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 1253/2026, el cual porta las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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