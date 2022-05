Alberto Fernández almuerza con Sergio Massa, que antes se reunió con Cristina Kirchner

Sorpresivamente, el presidente Alberto Fernández suspendió su única actividad pública del día y apareció a media mañana en la Casa Rosada, luego de producida una reunión de gabinete convocada por su ministro coordinador, Juan Manzur, con asistencia casi perfecta de sus colaboradores.

En el medio de las peleas con el kirchnerismo, el primer mandatario faltó al recorrido previsto en el Centro Industrial Pacheco, de la empresa Volkswagen, donde sí acudieron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el secretario de Industria, Ariel Schale. Según estaba previsto, participarían del anuncio de nuevas inversiones de la compañía automotriz para el período 2022-2026.

En un primer momento, en Gobierno solo dijeron que canceló su visita porque agendó reuniones de trabajo. La reunión de trabajo devino en un almuerzo a solas con Sergio Massa, presidente de la cámara de Diputados, que antes de ir desde su despacho en el parlamento hacia el Gobierno se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El Presidente y su vice hace meses que no se hablan . El último gesto positivo entre ellos fue el mensaje y regalo que le envió Cristina Kirchner por el nacimiento de su hijo Francisco a la clínica Otamendi. Ella le dijo a los suyos que no compartiría ningún acto con el jefe de Estado y el 2 de abril hasta tuvo uno propio junto a Massa para homenajear a trabajadores del Congreso ex combatientes en Malvinas. El presidente de la cámara de Diputados por la tarde tuvo acto en el Museo de Malvinas junto a Alberto Fernández.

Cercano también a Máximo Kirchner, el tigrense vuelve a mostrarse como un mediador entre las partes. Ofició de enlace también tras la renuncia del diputado como jefe del bloque del Frente de Todos. También en esa ocasión se encerró a solas con el Presidente y lo ayudó a elegir al santafesino Germán Martínez para quedar al frente de la bancada. Massa y Martínez fueron juntos a Casa Rosada tras un par de días de incertidumbre para concretar la elección presidencial, aunque en la práctica sean los diputados los que se supone que votan.

La suspensión del acto en Volkswagen generó también muchas versiones. Desde Gobierno avisaron a la automotriz que la próxima semana hará la visita a General Pacheco. Tan importante era en su agenda la actividad de hoy que no solo lo iba a acompañar el ministro de la producción, Matías Kulfas; sino también el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, de muy buen vínculo con Pablo Di Si, un argentino que vivió el paías carioca y que fue promovido a principio de año como líder regional de la automotriz. Kulfas fue directo después de la reunión de gabinete y Scioli desde Villa La Ñata.

Noticia en desarrollo