Alberto Fernández y sus sugestivos mensajes en código para Cristina Kirchner: contesta por Twitter y se profundiza la interna

El presidente Alberto Fernández sumó este martes un nuevo capítulo a la interna del Frente de Todos y avaló en Twitter las advertencias que lanzó un dirigente mendocino sobre el futuro del Gobierno.

"Lo mejor que podemos hacer los peronistas es fortalecer al presidente Alberto Fernández y a su Gobierno. Primero porque hay que darle fuerza para encarar las batallas que vienen. Y segundo porque hay logros importantes para defender, sobre todo considerando pasado reciente y contexto" , señaló el ex precandidato a concejal por Guaymallén, Juan Carlos Villegas.

La publicación que recibió la aprobación del mandatario, tuvo lugar horas después de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque lo acusara de encabezar "operaciones de desgaste" contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto naturalmente era mayoritariamente hacia Cristina. Alberto no puede llevarse el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente" , apuntó el funcionario bonaerense y Secretario General La Cámpora, en diálogo con Radio Urbana.

Ante estas definiciones, Villegas insistió: "Parece que existieran algunos sectores que quieren sacar ventaja a cualquier costo. Se dedican a diario a debilitar al Presidente y a parte de su gabinete sin importarles el desánimo y la zozobra que generan hacia adentro ni el regocijo de quienes hundieron el país hacen 3 años".

Primera reunión de Gabinete del año con ministros ausentes en medio de la interna oficialista



Juan Manzur contra la Cámpora: "Seguiremos gobernando con los que deseen acompañar"



En otro tramo, el texto sirvió también como escenario para lanzar una nueva acusación, ahora del albertismo contra del cristinismo.

"Deberían haber entendido hace rato que si ayudamos a que le vaya bien al presidente y al gobierno nacional, le va a ir bien también al país y por lógica razón el pueblo argentino va a seguir confiando en el peronismo. Lo contrario también es cierto. Con mezquindad perdemos todos" , sentenció.

"Nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo": Alberto Férnandez le contestó fuerte a La Cámpora



Alberto Fernández en 'modo zen': ordenó soportar con calma la embestida de todos los hombres de la vicepresidenta



JUAN MANZUR: "el Gobierno tiene muy claro cuál es el norte y el camino a seguir"



El jefe de Gabinete, Juan Manzur , reconoció este miércoles que "se vive un momento complejo" pero enfatizó que el Gobierno tiene "muy claro cuál es el norte y el camino a seguir".

"Siempre hay diferencias y esto es bueno. Es algo normal. Cada uno se expresa como quiere, pero hay que dejar en claro que nuestro Gobierno tiene un rumbo, una direccionalidad. Estamos viviendo un momento complejo pero está muy claro cuál es el norte y el camino a seguir" , aseguró el funcionario, al arribar a la Casa de Gobierno.

Por su parte y en un tono más combativo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, enfatizó que al Presidente "no lo van a apretar con declaraciones estúpidas".

"Al Presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas" , lanzó ante los periodistas que lo esperaban de cara a la reunión de Gabinete.





Consultado por los tuits de la Vicepresidenta, en los que sostuvo que "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", Fernández agregó: "Los tuits no sé lo que significan porque son crípticos, no sé lo que significa legitimidad de gestión, lo que sé es que cuando te pones la camiseta, salís a la cancha y jugás para un equipo. Eso es lo que no sé".