"El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo" y un catálogo de críticas demoledoras de Berni al meterse en la pelea

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entró con los tapones de punta a la interna del oficialismo entre el sector del Gobierno que responde al presidente Alberto Fernández y los alineados con La Cámpora y la vicepresidenta Cristina Kirchner.



En medio de la recalentada y pública interna en el Frente de Todos que carcome el poder al jefe del Poder Ejecutivo y enfrenta a funcionarios, el aliado del gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que "el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo".

El Gobierno y un duro mensaje a Cristina Kirchner y La Cámpora: "No odiamos a nadie y los funcionarios los define Alberto Fernández"



"Alberto ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto", dijo en declaraciones radiales y agregó: "No se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde. Algunos no entienden que la función pública es una función de servicio".

"LOS UNE EL ODIO A CRISTINA"

"La terquedad del presidente, la miseria de la especulación política a la hora de armar la lista para enfrentar la elección legislativa. Esa idea de armar un gabinete que los une el odio a Cristina, nunca iba a funcionar de manera correcta", sostuvo Berni.

"Yo me pregunto: ¿Cómo puede terminar un gabinete que los une el odio visceral hacia Cristina Fernández de Kirchner?, La única manera que puede terminar era esta, no había otra manera", sentenció el funcionario que reiteró que ya no pertenece al kirchnerismo.

Gobierno, poder y legitimidad

Berni dio su visión: "Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. El presidente tiene que gobernar y el gobierno se legitima con poder. El poder, a su vez, se legitima cuando usted tiene la credibilidad y el respeto de a quienes gobierna. Yo creo que el Presidente ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto. Eso atenta contra sí mismo. Eso no se lo hizo ni Cristina ni Larroque ni todos los que somos críticos con el Gobierno. Esto se lo hizo el propio presidente por su propia torpeza, caprichos y miserias en su afán de seguir perpetuándose en un lugar que él sabe que no tiene autonomía", afirmó Berni.

"Nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo": Alberto Férnandez le contestó fuerte a La Cámpora



"No se puede ser un dirigente político con miedo, cobarde, que permanentemente está especulando con tal de seguir usufructuando los privilegios de la función pública. Porque algunos entienden que la función pública es un privilegios personal y no una función de servicio (...) Me parece que es un presidente que no actúa con coraje, que siempre está navegando en la incertidumbre, que te dice sí pero no, que no tiene cosas claras, me parece que está especulando. Lo peor de este Gobierno es que hay un presidente que deja pasar oportunidades permanentemente", completó en su crítica.

Encendido, el funcionario continuó con críticas tanto o más duras de las que hace la oposición: " El Presidente no fue elegido por ser Alberto Fernández sino por representar a un partido político que tiene claro una doctrina y que esa doctrina no se está llevando adelante . Con un Gobierno, no se puede gobernar a medias. O gobierna para un lado o para el otro, pero gobernar es representar intereses y la verdad es que este Gobierno no representa a los intereses de nadie, solo a sí mismos".

"Lo que yo le pido es que gobierne bajo la doctrina por la cual fue elegido, que no fue elegido por ser Alberto Fernández si no por representar un partido político que tiene muy clara una doctrina y que esa doctrina no se está llevando adelante", cuestionó. Para el ministro "este gobierno no representa los intereses de nadie", dijo.