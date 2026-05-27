El organismo propone cambios en el IVA, impuestos distorsivos (Ingresos Brutos) y los derechos de exportación (retenciones).

En el marco de la segunda revisión del programa con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró otro documento que incluye una propuesta de reforma tributaria a mediano plazo.

El planteo incluye una serie de lineamientos en materia impositiva, como cambios en el IVA, impuestos distorsivos (Ingresos Brutos) y los derechos de exportación (retenciones).

Una de las peticiones más significativas dentro de estas sugerencias es la que apunta a reducir los gastos tributarios en el impuesto a las Ganancias, con el fin de ampliar la base de contribuyentes.

¿Más trabajadores pagarán Ganancias? Qué pide el FMI

Concretamente, el Fondo señaló que los ingresos de este impuesto (1,8 % del PIB) se mantienen por debajo de la de otros países de la región y de la OCDE.

“La reforma de 2023 redujo drásticamente la base imponible, dejando a menos del 1% de los trabajadores formales sujetos al IRPF. Si bien se revirtió parcialmente en 2024, el umbral de exención se mantiene por encima del nivel anterior a 2023″, detalló el organismo.

Para el staff, la reforma tributaria “debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019), lo que aumentaría aproximadamente el 0,4% del PIB". Esto, indicaron, mejoraría “las deducciones entre las distintas categorías de empleo” al tiempo de “simplificar la estructura de tipos impositivos”.

Reforma tributaria: qué otros cambios sugirió el FMI

El esquema planteado por el FMI incluye también una alícuota fija del 30% para sociedades. “La alícuota máxima del 35% supera el promedio mundial del 25%, y la escala de alícuotas progresivas existente basada en el tamaño e ingresos de la empresa fomenta conductas de evasión”, apuntaron.

Por otro lado, el organismo remarcó la necesidad de fortalecer los impuestos internos. “Las simulaciones del Banco Mundial sugieren que elevar los impuestos internos al tabaco a niveles cercanos a sus máximos históricos e indexarlos por inflación podría generar un 0,2% del PBI. Además, continuar ajustando los impuestos a los combustibles por la erosión inflacionaria podría rendir alrededor del 0,3% del PBI”, precisaron.

El documento, además, instó a avanzar hacia un nuevo esquema que permita reemplazar el impuesto sobre los Ingresos Brutos por un IVA dual, sin afectar la recaudación fiscal neta.

Según el documento, eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones de oleaginosas y cereales en un 10%, elevando el ingreso anual de divisas en unos u$s 5000 millones y apuntalando el PBI en alrededor de 0,4 puntos porcentuales.