El plan del nuevo jefe de Milei, las reconciliaciones de Massa y el rol de Kicillof

"¿Se quiere sacar una foto con Sergio Massa?". La pregunta del fotógrafo no era inocente. Julio Zamora, reelecto intendente de Tigre con más del 50% de los votos, enfrentó en las PASO al candidato a presidente de Unión por la Patria. En la mesa de Mirtha Legrand, el domingo anterior al triuno en la elección general, Malena Galmarini, esposa de Massa, había reconocido que aún estaba enojada con su exadversario en la interna local.

El 22 a la noche y con 37% de los votos Massa se volvió más pragmático que nunca. También Zamora con quien recuperó el diálogo diario. "Por supuesto", respondió el jefe comunal a la invitación. Se saludaron. Y se abrazaron. Click. Sonrieron para la foto.

Massa de todos modos no pudo con su genio. "Si no sacás el 60% te hago un piquete", le advirtió entre risas frente a varios de los intendentes bonaerenses a los que convocó Axel Kicillof la semana pasada para relanzar la campaña camino al balotaje.

Como en otros municipios, hubo un crecimiento entre la PASO y la general. Zamora retuvo todo lo de Malena y consiguió 117.000 votos mientras que Segundo Cernadas, de Juntos por el Cambio, apenas llegó a la mitad (56.900).

Axel Kicillof, Julio Zamora y Sergio Massa en el encuentro con intendentes en La Plata

Está claro que los triunfos unen más que las derrotas. Massa y Kicillof, que quedó validado con su reelección como jefe del principal distrito, coincidieron en que Buenos Aires tiene que hacer el mayor esfuerzo para la segunda vuelta. "No guarden una sombrilla, no guarde ni una silla ni bajen las persianas de las básicas" instó el gobernador en un encuentro de intendentes electos por primera vez y los reelectos. Otra vez no participó Máximo Kirchner que lideró la lista de diputados nacionales y además preside el PJ bonaerense. Massa reivindicó a Kicillof y agradeció el batacazo.

La batalla personal de Kicillof

Una de las campañas a las que se refería Massa al elogiar al gobernador fue la de la Ciudad de La Plata, símbolo de una pelea personal de Kicillof que se mudó a esa capital con su familia. A Julio Alak, su ministro de Justicia y candidato, lo cuentan como ganador aunque Julio Garro amenaza con pedir intervención judicial. Este lunes estará el escrutinio definitivo.

En ese contexto de unidad y a pesar de las apariencias, en el búnker de campaña de Unión por la Patria son optimistas. Consideran un escenario auspicioso la explosión opositora luego del salto de Patricia Bullrich a las filas de Javier Milei. La centralidad que adquiere ahora Mauricio Macri, también les parece que empujará el voto a favor.

Ni en UxP ni en Juntos por el Cambio sorprendió la decisión del expresidente. Quizás sí la brutalidad con la que atacó a los dirigentes de la UCR y a Elisa Carrió que se negaron a imitarlo.

"Tenemos que empezar de cero. Si gana Milei, Macri estará en ese gobierno y nosotros estaremos en otro lado. Y si gana Massa quizás algunos de Juntos por el Cambio estén con él. Nosotros también estaremos en otro lado", señaló Hernán Reyes, legislador de la Ciudad que como el resto de sus compañeros de la Coalición Cívica propone anular el voto y ocupar el rol de oposición contra ambos candidatos, con foco en el Congreso. Los radicales sacaron dos comunicados en una semana y los gobernadores electos se juntaron para armar una liga de gobernadores. En ese ámbito los más experimentados, como el jujeño Gerardo Morales, aconsejan no pronunciarse abiertamente por nadie. "Cuando les toque gobernar van a necesitar al Presidente y a la inversa también" explicaban cerca de un mandatario saliente.

Gerardo Morales y Martín Lousteau, presidente y vice de la UCR, confrontaron de lleno con Macri

La pelea alcanzó una inusitada virulencia. Macri blanqueó su talonario de facturas y sinceró lo que calló en campaña. Por ejemplo contra Martín Lousteau. Como en una novela policial todo cuadró la noche en que sin advertirles invitó a algunos pocos dirigentes a su casa. Milei se allanó y fue para Acassuso a pesar de haber sido el ganador. La honestidad brutal en la entrevista por Radio Mitre con Eduardo Feimann hizo estallar toda posibilidad de diálogo, si es que alguna quedaba.

Hasta en el PRO coinciden en el análisis sobre el plan de Macri que arrancó con "la demolición" de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y luego con "la demolición" de la de Bullrich. Los que no lo acompañan señalan que sus ideas son las de Milei que lo expresa "en estado puro".

A Milei lo ven vulnerable emocional y políticamente. Por eso creen que Macri pudo convertirse en su jefe de campaña ya antes del 22. Como prueba muestran la coincidencia entre los discursos del libertario y de Bullrich. El primer spot, la campaña en redes para instalar la idea del fraude y la organización de la fiscalización del 19 de noviembre ya están a cargo del núcleo duro macrista. Macri y Milei hablan a diario. Y es el expresidente el que aconseja el cambio de tono en la campaña libertaria.

Como hace Massa, Javier y Karina Milei fueron a una fábrica, en este caso la de chocolates de los Fort

La resistencia larretista

En el equipo de Rodríguez Larreta resisten las presiones del ala macrista de la misma manera que algunos gobernadores a los que han hecho dudar. Para abortarlas el propio jefe de gobierno de la Ciudad salió de inmediato a plantar su bandera a favor de la neutralidad. Cerca suyo consideran a Milei un peligro. Pero para revivir el liderazgo larretista necesitan sostener una postura autónoma e independiente de la sociedad entre Macri y Milei. Por ahora el porteño se concentra en su gestión en la Capital.

Horacio Rodríguez Larreta volvió a caminar la Ciudad de Buenos Aires para sostener su posición

Algunos diputados del PRO se sienten más expuestos. Este fin de semana estuvo operativo Cristian Ritondo que les pidió firmar una declaración conjunta a favor de La Libertad Avanza. "Pero eso se reconfigura el 20 de noviembre, después de la elección" repetían los que insisten en no apresurar definiciones sin saber quién ganará la elección. Aunque no lo digan ven a Massa como un "hiper pragmático" que a diferencia de Alberto Fernández "tendrá la birome" y a diferencia de Milei-Macri el respaldo de la estructura de todo el peronismo, partidos provinciales, movimientos sociales y sindicales.

Dentro de Unión por la Patria y también en la oposición coinciden en el diagnóstico. Sobre todo después de la foto de Massa con gobernadores de 19 provincias entre los que estuvieron todos los provinciales y hasta los peronistas más antiK como Omar Perotti que se conectó vía zoom desde Arabia Saudita. El peronismo se ordenó frente al liderazgo que Massa legitimó con el 37% de los votos. Ni siquiera le temen a Cristina Kirchner porque consideran o que el candidato mantiene buen diálogo o que como asegura "no tiene jefes". "Si Alberto termina el gobierno sin un solo paro de la CGT imaginate Massa", subrayaba en una reunión un opositor.

Sergio Massa logró por primera vez juntar a todos los gobernadores peronistas y de partidos provinciales

La pelea de Massa es ahora contra lo que algunos llaman el 'macrimileismo' que derivó en la centralidad de Macri a pesar de las derrotas del 2019 y la de Bullrich. Hasta en la Ciudad de Buenos Aires el macrismo perdió. Por primera vez sólo ingresarán seis diputados en lugar de siete. Y también en el distrito se asegura que Macri, Mauricio, intervendrá parte del gobierno de su primo para sobrevivir o reivindicarse.



Los que lo conocen aseguran que si no hay un pacto de cogobernabilidad con Milei, lo habrá. "Le va a intervenir el gobierno como le intervino la campaña, ya el primer spot es a favor de Cambiemos, se nota la mano del macrismo", subrayaban en su detonado partido.

"Se está regenerando, volvió a controlar la caja política del PRO que es la Ciudad" indicaron también en la oposición sobre cómo Macri, en rol de "patrón", se quitó de encima a los radicales y a los 'lilitos' a favor de un candidato al que le temen no sólo por sus ideas sino por su emocionalidad. Varios diputados recordaban estos días que nunca se quedaba más que un par de minutos en las reuniones. "¿Cómo hará para gobernar?" "¿O gobernarán Macri y Karina, la jefa a la que desplazó el expresidente?"