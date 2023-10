Por primera vez, Macri confirmó su apoyo a Milei en el balotaje: "No se habló de ningún cargo"

Tras el quiebre de Juntos por el Cambio por el apoyo de la excandidata Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el ala más dura del PRO a Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre contra Sergio Massa, el expresidente habló al respecto por primera vez este viernes.

En diálogo con Radio Mitre, el fundador del PRO se refirió al apoyo explícito que Bullrich y otros referentes del partido anunciaron esta semana tras el pacto, el cual él mismo acordó con el liberal, y confirmó por primera vez su postura: "El eje de cambio es el más importante".

"Somos el cambio o no somos nada, y hoy quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humidad de reconocerlo", reconoció el expresidente, apoyando así al titular de La Libertad Avanza.



En una postura similar a la de Patricia Bullrich -quién dijo haber perdonado a Milei por sus agravios contra su persona en campaña- Macri planteó que "lo que pasó en la campaña pasó, vamos por el cambio y trabajemos juntos".

En esta línea, Macri profundizó sobre la reunión entre él, Bullrich y Milei que trascendió el martes por la noche y que más tarde fue confirmada: "Lo que pasó esa noche, y también fue un planteo de Patricia, fue que acá venimos a decir que, por el futuro de la Argentina, vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo , un apoyo incondicional".

"Nosotros no hemos pedido nada, no venimos acá para ese tome y daca: estamos para colaborar con lo que sea, no se habló de ningún cargó", aclaró, además.

Ante la posibilidad de que, en un eventual gobierno, Milei incluya a dirigentes del PRO, Macri reveló que "él habló bien de muchos y dijo que estaba muy abierto a sumar gente".

Consultado sobre si se rompió Juntos por el Cambio frente a la situación de tensión entre los distintos partidos que forman la coalición por la división en el apoyo ante el balotaje: "No, al menos el que fundé yo no".

Y agregó: "Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva".

Pese a esto, apuntó con dureza contra la Unión Cívica Radical (UCR) que forma parte de la coalición al señalar que estos "siempre" se reunieron con Massa y "transaron" con él: "Ellos se sienten más cómodos con Massa que con Milei".

"Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes", disparó el expresidente.



"No puede ser que bajo la falsa imparcialidad ellos se dediquen a apoyar a Massa", sumó contra los radicales, con crítica explícitas contra Gerardo Morales, actual presidente del partido; Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, quiénes considera que "transaron por detrás de nosotros [de JxC]".

En particular, Macri fue muy duro con Lousteau a quién le pidió que "trate de explicar dónde está parado" y "que diga que va a votar a Massa" . Y criticó: "No me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el presidente iba a visitar a los Estados Unidos".

Tras estas tensas declaraciones, se refirió al futuro de Juntos por el Cambio, el cual negó que se haya quebrado por las diferentes posturas, y señaló: "El día que termine la elección nos reuniremos todos y discutiremos las cosas sobre la mesa, qué oposición queremos ser".

Tras esto, criticó a Sergio Massa al tratarlo de "mentiroso" y contrastó: "Hablé seis veces con Milei y a mí, al menos, no me mintió nunca", opinó. Y, al respecto, cerró: "Es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Cuántas veces mintió Massa? Todo lo que nos ha dicho en la cara".