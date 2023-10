Axel Kicillof tras su victoria: "La campaña termina cuando Sergio Massa sea presidente"

El actual gobernador Axel Kicillof consiguió la reelección en las elecciones generales de octubre 2023, al obtener más de 20 puntos de diferencia con los demás candidatos. " La campaña termina cuando el próximo presidente sea Sergio Massa ", remarcó el referente en el bunker de Unión por la Patria.

" Estamos muy emocionados. Ver el respaldo, el acompañamiento y la convicción que le puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires ", manifestó el funcionario y agradeció especialmente a los militantes e intendentes del territorio bonaerense, "los verdaderos protagonistas de la campaña" .



Con más de un 44% de los votos, Kicillof sostuvo que los bonaerenses "votaron para defender lo avanzado en salud, educación, infraestructura" . " En la Provincia, la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado. Se resuelven con más solidaridad, no con más egoísmo ", enfatizó.



El mensaje de Axel Kicillof para Cristina Kirchner



Tras obtener un rotundo triunfo en PBA, el gobernador le dedicó un mensaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por "su acompañamiento permanente" .



" Atravesó un atentado contra su vida. Sin embargo, sigue liderando y nunca nos llamo a caer ni en el rencor ni en la revancha. Vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia" , enfatizó el ex ministro de Economía de la conductora peronista.

Axel Kicillof junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Además se refirió a los dichos en contra de los derechos humanos, focalizados en el partido de La Libertad Avanza y sostuvo que "esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y que este voto significa dictadura nunca más ". " No nos venció la anti política ".

Axel Kicillof ratificó su apoyó a Sergio Massa



El gobernador de la Provincia de Buenos Aires remarcó la necesidad de que " el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa ". Actualmente, el candidato se impone con un 36,35% de los votos e iría a segunda vuelta frente a Javier Milei, quien obtiene un 30%.



" Convocamos a radicales, a socialistas, a cualquier agrupación, cualquier partido, que este dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción, el trabajo . Este triunfo nos da fuerza, pero la campaña no terminó. La campaña termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente" , aseveró.



En este sentido, sostuvo que "la provincia de Buenos Aires ni ninguna otra provincia se salvan solos", por eso su decisión de no desdoblar las elecciones de las Nacionales para "empujar" el proyecto. " No nos alcanza con la pcia., necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo, con su felicidad y con la grandeza de nuestra nación ", agregó.