Cómo UP dio vuelta el resultado de las PASO y construyó el triunfo de Massa sobre Milei

Si el precalentamiento de las PASO fue un batacazo para el sistema político catapultando a Javier Milei por encima de sus propias expectativas, el siguiente round fue todo para el Gobierno. Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, logró revertir un tercer lugar para el peronismo y ubicar al oficialismo a la cabeza con el 36,6% de los votos por sobre el libertario (29,9%) y Patricia Bullrich (23,8%), con el 98,5% de las mesas escrutadas. El próximo Presidente de la Argentina se definirá el 19 de noviembre en un balotaje entre el oficialismo y La Libertad Avanza.

El ministro de Economía se consagra así como el gran ganador de la noche. Contra todos los pronósticos, no solo retiene la totalidad de los votos de Unión por la Patria en las PASO sino que además sumó 2.853.550 votos más. Dentro de su campaña, explicaban el crecimiento a partir de un regreso de parte del electorado del oficialismo de la mano de las últimas políticas y el juego activo de gobernadores e intendentes.

También, otro tanto, por haber cautivado a una parte del voto larretista. Su desafío pasa ahora por sumar una parte más de ese voto blando de Juntos que no lo eligió en esta elección.

" La grieta se murió y empieza una nueva etapa el 10 de diciembre ", prometió un Massa que buscó suavizar su discurso para diferenciarse de la arenga libertaria y convocar, una vez más, a un gobierno amplio a partir del 10 de diciembre en caso de ganar el balotaje.

"Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que depositaron su esperanza y confianza en nosotros, y lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar, y sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para a partir del 10 de diciembre empezar a construir una nueva etapa en la historia política", ratificó.





Dónde ganó Unión por la Patria

Unión por la Patria ganó en un total de 13 provincias: repitió en los cinco distritos que había conquistado en las PASO ( Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca y Formosa ) y revirtió los resultados en otras ocho provincias, arrebatándole dos a Juntos (Entre Ríos y Corrientes) y seis a LLA (Tucumán, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego ).

En simultáneo, Massa recortó la diferencia con Milei en las d iez provincias donde el libertario se volvió a imponer en las generale s, frente a las 16 que había dominado en las PASO . En todos esos distritos, salvo Córdoba -donde se mantuvo en 33%- y San Juan -donde creció unas décimas-, el economista retrocedió un promedio de tres puntos. En Salta fue donde más votos perdió: aunque volvió a ganar, bajó del 49,3% en las PASO al 40,6% ayer. En paralelo, Massa escaló entre 3 y 11 puntos en todos esos distritos.

La provincia de Buenos Aires, con sus 12,4 millones de electores y electoras marcó una diferencia sustancial. Allí, en el distrito más populoso, Axel Kicillof revalidó como gobernador con el 44,8% de los votos y Massa ganó con el 42,8%, diez puntos más que los que había recolectado en las PASO, el equivalente a 1,2 millones de votos más que el 13 de agosto.





Dónde ganó y perdió Javier Milei

La contracara de Massa es Milei, que se mantuvo prácticamente en el 29,8% que había cosechado el 13 de agosto. Si bien pudo aumentar nominalmente su caudal de votos, de los 7.352.244 de las PASO a 7.883.935 votos este domingo, medio millón más, perdió una gran cantidad de los que había reunido en las primarias en diversas provincias.

Paradójicamente, el resultado que lo había convertido en la sensación de las urnas en las PASO, en este segundo turno le marca un techo que el economista deberá perforar apelando, en gran medida, al votante duro de Bullrich. Algunos referentes radicales ya adelantaron que no están dispuestos a respaldarlo.

En esa dirección fueron sus primeras palabras en el escenario, desplazando su discurso el eje de su pelea anticasta a la épica de una batalla definitiva contra el kirchnerismo. "Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando la Presidencia de la Nación con el kirchnerismo, no lo habríamos creído . Estamos ante un hecho histórico", lanzó desde el escenario ubicado en el Hotel Libertador.

"Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo nos llena de orgullo. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados y 8 senadores ", señaló el economista. "Sobre todas las cosas, quiero que tomen consciencia que hoy quedamos en la elección más importante de los 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad ", concluyó.





Cómo fue el voto para Juntos por el Cambio

Juntos salvó la jornada con su triunfo en CABA con una gran elección de Jorge Macri, a décimas de una consagración en primera vuelta, con el 49,5% de los votos frente al 32,2% de Leandro Santoro (UP). Y el triunfo de Rogelio Frigerio en una pelea cerrada en Entre Ríos que le suma el décimo distrito a la coalición opositora. El exministro del Interior se impuso al intendente de Paraná, Adan Bahl, por 41,6% contra el 39,4% con el 99% escrutado.

No obstante, a nivel nacional, Juntos que ya había perdido 2,4 millones de votos en las PASO con respecto a su cosecha legislativa en 2021, vio esfumarse desde el 13 de agosto otros 658.554 votos más . De esta forma, los poco más de 6,2 millones de votos que reunió este domingo significan la performance nacional más baja para la coalición opositora desde que se conformó para disputar los comicios de 2015.

Bullrich demoró en subir al escenario de Parque Norte tras la celebración de Macri. Lamentó que la coalición no hubiera logrado los "objetivos" en las elecciones generales y acusó al oficialismo de "populista" y de "haber empobrecido al país". Al mismo tiempo, dejó en claro que el futuro no es en apoyo a UP en el balotaje: " No soy yo quien va a venir a felicitar (sic) a que vuelva al poder a quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina ".

En un cuarto lugar quedó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), que creció en poco menos de un millón de votos desde las PASO, hasta el 6,78% que sumó ayer y que se vuelven clave para los dos rivales aún en la cancha electoral. Hace tiempo que Milei viene acercando posiciones con los cordobeses, con guiños en los debates presidenciales y vasos comunicantes a través de Florencio Randazzo, candidato a vice del cordobés.

El Frente de Izquierda creció asimismo al 2,1%. Aunque mínima, su cuota también se vuelve clave en un escenario tan cerrado como el que se avecina. No en vano, Massa buscó acercar posiciones con la candidata a Presidenta del espacio, Myriam Bregman, pidiéndole en más de una ocasión que se defina. La coalición de izquierda convocó ayer a una conferencia para resolver su postura.

A ambos les dirigieron señales en sus discursos tanto Milei como Massa. El libertario, al saludar las victorias de Jorge Macri en CABA y Rogelio Frigerio en Entre Ríos y el ministro de Economía al aludir a ellos en su discurso desde el Complejo C, a la par de quienes votaron en blanco (2%) o "con desesperanza o bronca se quedaron en sus casas".





La participación en la primera vuelta respecto a las PASO

Uno de los datos que había marcado las PASO fue la baja en la participación electoral, una caída de seis puntos con respecto a las primarias de 2019. Fue, de hecho, la PASO presidencialista con menos asistencia a las urnas, solo superada en la historia de las PASO por la legislativa de 2021, con el 67,7%.

En la previa de las elecciones, las expectativas era que la participación creciera "entre 4 y 5 puntos", como algunos análisis privados sugerían en base a proyectar las tendencias de 2019. Desde la Cámara Nacional Electoral informaron, al cierre de los comicios a las 18, que el número rondaba el 74% del padrón y todavía faltaban votar muchas personas dentro de las escuelas.

Finalmente, la participación quedó en 77,6%. Si bien se trata de la asistencia a las urnas más bajas de los últimos 16 años para una elección presidencial, así y todo representa un incremento de hasta siete puntos con respecto a las PASO del 13 de agosto. Y una chance más de los candidatos para buscar votos desencantados de pasadas elecciones que todavía no concurrieron a votar.