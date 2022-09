Mauricio Macri dijo cuáles son los tres presidenciables de Juntos por el Cambio: ¿qué dijo de una candidatura propia?

El expresidente Mauricio Macri habló sobre las elecciones 2023 y esbozó una lista de candidatos en Juntos por el Cambio de cara al comienzo de la carrera electoral.

En diálogo con La Cornisa, por LN+, Macri reveló tres presidenciables y dio el nombre de quien cree que es el mejor candidato para la Ciudad de Buenos Aires .

El ex mandatario mencionó a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich "en el orden que quieras".



Para gobernar la Ciudad de Buenos Aires y suceder a Larreta, propuso a su primo Jorge Macri, actual ministro de gobierno porteño y exintendente de Vicente López.

Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

A la vez, destacó que hay varios postulantes fuertes dentro de la coalición "para ganar la provincia de Buenos Aires" . "Además de [Cristian] Ritondo y [Diego] Santilli está [Joaquín] de la Torre, [Javier] Iguacel y [Néstor] Grindetti", planteó.



Sin embargo, Mauricio Macri no descartó la posibilidad de su propia candidatura. "Reconozco que es importante quién, pero el para qué es mucho más importante. Eso no cambia en nada lo que estoy haciendo. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer", afirmó.

"Estoy caminando el país para transmitir que hay futuro. No nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina", agregó.

Y añadió: "El foco lo tenemos puesto ahora en que o es el cambio o no es nada, más allá de quién nos represente. Tenemos la claridad y convicción de que vamos a hacer los cambios profundos que se necesiten. Vamos a impulsar una agenda de cambio como nunca antes se ha visto".

Macri habló también sobre el atentado a la vicepresidenta

El expresidente consideró que el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner fue "algo individual de un grupito de loquitos" y desterró la teoría de que haya sido "orquestado políticamente".

"Es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente", dijo sin vueltas en la entrevista.



La causa que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo dio cuenta de que el atentado contra la funcionaria había sido premeditado entre Fernando Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte.

La pericia de sus celulares incluso demostró que hubo intentos previos de asesinato a la exjefa de Estado. Ahora, la Justicia intenta determinar si existió una especie de organización criminal detrás del suceso, la llamada "banda de los copitos".