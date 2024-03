El PJ sale en busca de los 'heridos' del kirchnerismo: quién encabeza la reconstrucción

El gobernador de Formosa ya no juega callado. Gildo Insfrán opera entre bambalinas para rearmar la conducción del PJ y recuperar, al menos, una decena de dirigentes que rompieron con el partido durante las últimas dos décadas. Personalmente habló con Sergio Massa y tomó un café con Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno. A otros los llamó por teléfono. En la lista figuran hasta Juan Schiaretti aunque nadie cree que regrese. E incluso Florencio Randazzo que enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner.

No sin resistencia, como contó El Cronista, el expresidente Alberto Fernández mandó a Juan Manuel Olmos y a Santiago Cafiero a aceptar un pedido de licencia que el Congreso partidario tratará el próximo viernes 22 de marzo. En la misma reunión del último martes se acordó convocar a los congresales para analizar la reorganización partidaria, el rumbo del país y la aceptación del pedido de licencia que nadie vio por escrito.

El Presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, compañero Gildo Insfrán, convocará para el próximo 22 de marzo a sesión ordinaria del órgano partidario. pic.twitter.com/EbnVTw4Mn6 — Partido Justicialista (@p_justicialista) March 6, 2024

El anuncio no canceló el debate interno. Hay dos posturas. Los más cercanos al todavía presidente del PJ creen que es suficiente con ese sutil paso al costado. Otros no se animan a pedirle la renuncia. En dos charlas telefónicas que mantuvo con Insfrán el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray prometió participar del congreso partidario junto a los siete congresales de su distrito y ayudar a sumar a los desencantados que no quieran viajar.

El intendente avisó que presentará una moción y exigirá la renuncia de Fernández, un gesto para asumir una parte de la responsabilidad en la derrota electoral del año pasado e iniciar un proceso de renovación y apertura del partido.

Hace un tiempo incluso pidió que lo mismo haga Máximo Kirchner en Buenos Aires mientras que ayer por radio Metro Juan Grabois -el otro exprecandidato a Presidente de Unión por la Patria- recordó que Fernández " no cumplió las expectativas de un pueblo que lo votó con esperanza " y advirtió que "no tiene que ser la conducción de un proceso de confrontación política" como el presente.

Gray ya hizo lo suyo: viajó a Córdoba para reunirse con el intendente Daniel Passerini y con el gobernador Martín Llaryora, de Hacemos por Córdoba. No es el único que los quiere adentro. La mayoría cree que en cambio Juan Schiaretti no volvería "porque tiene fuertes compromisos con Mauricio Macri". El exgobernador preside el PJ cordobés.

La búsqueda entre los que dejaron el PJ incomoda a los más kirchneristas. Del otro lado temen que La Cámpora boicotee la convocatoria porque podría desencadenar un proceso similar en Buenos Aires donde algunos cuestionan a su presidente, Máximo Kirchner. A esa lista de críticos no se subió el gobernador Axel Kicillof que incluso pactó una especie de tregua en el distrito.

Sin embargo, un gobernador de peso político endulza los oídos de los autoexcluidos. " Hay que aplicar la teoría de la fruta venenosa " plantea cuando quiere explicar que deben avanzar hacia una reorganización sin ataduras ni con Alberto Fernández, ni con Cristina Kirchner o su hijo Máximo Kirchner. "Es otra etapa", se escucha.

Martín Llaryora, uno de los gobernadores que más se plantó frente a Milei, junto a Fernando Gray

El martes a la noche, por segunda vez en dos semanas, se reunieron Insfrán, que es presidente del Congreso partidario; Kicillof; Cafiero; Olmos; la bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez; el senador bonaerense Eduardo 'Wado' de Pedro y entre otros el expresidente del partido José Luis Gioja que encabezó en su momento el operativo retorno y reconciliación que alumbró la fórmula presidencial Fernández-Fernández con Massa como cabeza de lista en 2019.

De Pedro es los ojos y oídos de Cristina que en privado empieza a mostrarse en la misma línea de 2019 cuando pactó con sus mayores detractores para evitar la reelección de Mauricio Macri.

¿Todos contra Milei?

El impacto del triunfo de Milei y el giro de 360 grados con el plan de ajuste y desestatización empuja nuevas reconciliaciones. "Si nos juntamos alguno que está resbaloso puede quedarse adentro", aconsejó Gioja que como experimentado dirigente advierte que el gobernador Osvaldo Jaldo puede no ser el último en dar el salto.

Este jueves el tucumano hizo otro guiño a la Casa Rosada cuando difundió una fotografía en la cola del aeropuerto de su provincia. Viajó en vuelo de línea hacia Buenos Aires para la cumbre de gobernadores que tendrá lugar en la Casa Rosada y además quiso mostrarlo.

Osvaldo Jaldo en la fila para embarcar en un vuelo de línea desde el Aeropuerto Benjamín Matienzo

En ese contexto Insfrán fue a hablar con Sergio Massa que el último sábado juntó al Frente Renovador pero no hizo declaraciones. Le dijo que junto a otros gobernadores le proponen volver al PJ y sumarse a una Comisión de Acción Política que nuclee a todos los espacios. También a él le endulzó los oídos recordándole que debe estar porque sacó más de 11 millones de votos con apoyo de distintas vertientes del peronismo.

Los que se fueron, ¿pueden volver?

La nueva conducción, una mesa con lógica "frentista", buscaría encauzar un proceso eleccionario interno y transparente, además de la discusión de un proyecto, un plan de gobierno, y hasta una autocrítica que pesen en las listas de las legislativas del próximo año. ¿Podría presentarse como candidato a jefe del PJ en una contiende interna? No dijo ni que sí ni que no pero dejó la puerta abierta a próximas conversaciones.

Con la misma intención Insfrán habló con Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto que de integrar Juntos por el Cambio pasó a liderar un bloque federal, cercano a Milei pero cada vez más crítico. En ese caso hasta hubo foto como también la hubo entre Gray y otros ‘heridos' que dejó La Cámpora, el exintendente Juan Zabaleta y el exdiputado Facundo Moyano.

Cuando el peronismo empieza a juntarse el pueblo se suma a la foto. pic.twitter.com/p4OW0pyO6s — Raúl Timerman (@raultimerman) March 6, 2024

"Todos tenemos que estar adentro, hay que ensanchar esa avenida llena de andariveles, que cada uno vaya por el suyo pero todos tiremos para el mismo lado ", pidió Gioja en tono conciliador. Coincide con otras fuentes partidarias en que "hoy hay más urgencia que en 2019 contra Macri, hoy el mayor peligro es Milei".

Es la justificación con la que algunos apuntan a convencer al exministro Florencio Randazzo; al salteño Juan Manuel Urtubey -que se sumó al último tramo de la campaña de Massa-; al exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez y todos los que se sintieron sin lugar con el avance del kirchnerismo.

Por supuesto muchos vetan a Schiaretti, que jugó sotto voce con Milei en la segunda vuelta y le sumó algunos funcionarios. Y ninguno querría recuperar a Daniel Scioli, actual secretario de Turismo y Deportes de la Nación. En broma dicen lo mismo sobre otro experonista, el ministro del Interior, Guillermo Francos.