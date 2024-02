¿Cristina, Alberto o un gobernador?: quién maneja los hilos del peronismo

La reaparición de Cristina Kirchner con un documento contra el endeudamiento y advertencias frente a la política económica de Javier Milei reactivaron el debate interno sobre quién conduce al peronismo. Todos saben que ella prefiere hacer base en su Instituto Patria antes que la sede justicialista de la calle Matheu.

Son tiempos de crisis interna y muchos apuestan a la renovación partidaria. Incluso alientan el poskirchnerismo mientras desde Casa Rosada construyen un discurso para poner en cuestionamiento y darle fin al peronismo. Además Unión por la Patria nunca tuvo comando unificado aunque frente al gobierno libertario la unidad se mantiene.

Desde Madrid Alberto Fernández, que tiene mandato un año más como presidente del Consejo Nacional del PJ, siguió el debate parlamentario de la Ley Bases minuto a minuto, no sólo a través de sus diputados más cercanos como Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz -que tuvieron un rol muy activo en la discusión en comisión y en el recinto- sino también en un punto a punto con su amigo Eduardo Valdés; su exministro Daniel Arroyo; el jefe del bloque Germán Martínez y hasta en forma presencial con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil que durante su gira por España y Alemania lo visitó mientras seguía atento la posibilidad de sacar del listado de empresas a privatizar una estatal de Catamarca.

El liderazgo de los gobernadores

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, pide diálogo y consenso y reclama recursos coparticipables

Las condiciones que los gobernadores pusieron al debate de la Ley Bases enojaron a Milei que puso en marcha todo el aparato comunicacional para enlodar a los políticos tradicionales y clausurar el diálogo a través de la quita de transferencias a las provincias. La escalada podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora quedó apuntado por el fuego mileista como líder de esa batalla entre el interior y el gobierno nacional. De Axel Kicillof se esperaban un perfil opositor, de Llaryora lo sintieron una traición.

De hecho aunque el cordobés insiste con el diálogo y el consenso, y ofrece acompañar algunas medidas, su postura frente a las retenciones, la coparticipación de impuestos y las privatizaciones, envalentonaron al resto de sus pares provinciales y potenciaron el malestar de Milei que derivó en recortes de partidas.

La épica de esa discusión llevó al hijo del histórico peronista Eduardo Fellner, el diputado provincial jujeño Martín Fellner, a proponer que el cordobés liderar el PJ nacional: "Martín Llaryora tiene todo para ser la próxima figura central del justicialismo. Capaz de llevar adelante esa necesaria renovación y fortalecer un gobierno federal y reconciliado con los sectores productivos".

Si bien Fellner le dijo a El Cronista que la suya fue una propuesta sólo a título personal, la movida ya lo hizo Juan Schiaretti (Hacemos por Córdoba) en su provincia cuando reivindicó su raíz peronista y se quedó con la presidencia del partido.

Fellner, como otros, no reconoce ni a Alberto Fernández ni a Cristina Kirchner como sus líderes. Son muchos los exiliados en otras fuerzas políticas que rompieron sin cancelar su filiación. Es el caso de Florencio Randazzo, de Miguel Ángel Pichetto y hasta de Daniel Scioli a quienes el Presidente apuntó en la lista de leales. A la inversa no los quieren en el PJ donde los sindican como artífices del triunfo de Milei.

En el documento de 33 páginas de Cristina Kirchner quedó claro que sigue disconforme con el desempeño de su excompañero de fórmula. En ese marco no faltan los que piden un paso al costado del expresidente mientras algunos amigos le sugieren que tome licencia. Entre los que ponen atención al tema están los que le hablan al formoseño Gildo Insfrán para que ocupe interinamente la presidencia del partido, una transición como lo fue la presidencia del sanjuanino José Luis Gioja en tiempos del gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo hubo quien sondeó la opinión de Cristina Kirchner y llegó a la conclusión de que no sería conveniente agitar aguas políticas. Al menos todavía.



El paso al costado de Alberto Fernández podría ser aprovechado por un puñado de intendentes que quieren desplazar a Máximo Kirchner del PJ bonaerense. En la lista está Jorge Ferraresi que en noviembre del año pasado dejó la vicepresidencia del Instituto Patria. Una opción es que ese lugar fuera para Axel Kicillof. La segunda, que vuelva un intendente.

Tanto CFK como Fernández y Kicillof creen que no es tiempo de peleas internas, ni de poner el foco en una elección partidaria, ni de dilapidar tiempo y energía que los distraen del objetivo más importante: confrontar con el modelo político y económico de la motosierra.

¿Vuelve Alberto Fernández?

Los que frecuentan al presidente del PJ en Madrid, más de los que se atreven a contarlo, lo ven siguiendo los temas de Argentina y no en piloto automático. Esta semana incluso reapareció públicamente en la presentación de la novela de un periodista argentino, "Desconexión". Se lo oyó defenderse de las críticas que recibe de parte de la gestión libertaria por los dos custodios que lo acompañan. Dicen que repitió que no se quedará a vivir en España donde trabaja para la Universidad de La Rioja, lo que le permite un ingreso y lo mantiene vinculado con presidentes y expresidentes. "No estoy aferrado a un cargo", reiteró a los argentinos que lo vieron. Pero aclaró que frente al discurso mileista no caería bien un proceso interno y partidario.

Un participante de su desayuno con Milei, antes del recambio presidencial de diciembre, recuerda que le advirtió que frenara la violencia verbal. "He morigerado mi discurso", le respondió el entonces presidente electo. "El problema es cómo lo decodifican tus seguidores", le repitió sin poder convencerlo. La frase la recordó esta semana en que hubo hiperactividad presidencial en redes sociales y medios.

Alberto Fernández presentó el libro de Agustín Fontela junto a la escritora Violeta Serrano

En la presentación de la novela de Agustín Fontela, el expresidente analizó por qué los oficialismos perdieron las elecciones después de la pandemia por Covid. Entre otras cosas atribuyó el enojo social y que en ese tiempo "la gente advierte que la desigualdad es muy grande, y que entre los desiguales ellos parecen ser los más débiles".



Con ejemplos de algunas situaciones que vivió en Madrid, como el caso de un auto que le prestaron y al que le cargó nafta, Fernández explicó que la desesperanza social crece en las redes sociales: "Las fake news se convirtieron en tremendos instrumentos para generar odio hacia la política" remarcó en su única aparición pública desde la que envió señales a la Argentina.