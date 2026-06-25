Mientras la Selección avanza en el Mundial, la economía argentina compite en otra liga. Medida contra los países que juegan en el evento co-organizado por Estados Unidos, Canadá y México, la economía argentina puede exhibir un resultado fiscal que la ubica entre los mejores del planeta, y reservas energéticas de escala mundial.

Pero también hay variables en las que no pasaría la primera vuelta: tiene la segunda inflación más alta entre los mundialistas, uno de los peores niveles de inversión y sale campéon como el mayor deudor global del FMI.

El análisis parte del World Economic Outlook (WEO) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en abril de 2026, tomando los últimos datos disponibles de cada país. Si bien el torneo reúne 48 selecciones, el comparativo se hace con 46 países: Curazao no figura en el WEO, e Inglaterra y Escocia están unificadas bajo Reino Unido.

Los podios que nos pertenecen

El primer lugar donde Argentina se para bien es el resultado fiscal primario. Según el gobierno nacional, el sector público cerró 2025 con un superávit primario de 1,4% del PBI, el segundo año consecutivo en positivo tras más de una década de déficit. Ese número ubica al país en el puesto 7° entre 46 mundialistas, con mejores resultados que economías de primer mundo. Países como Estados Unidos, Francia, o Bélgica tienen más de 3 puntos de déficit.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Solo quedan por delante de Argentina con mejores resultados en las cuentas públicas Noruega, Egipto, Cabo Verde, Dinamarca, Portugal y Ghana. Noruega es el campeón del resultado fiscal con un superávit de 4,5% del PBI en 2025.

Hacia adelante, Argentina podría mejorar incluso más en esta posición. Según las estimaciones del WEO para 2026 y 2027, Argentina pasaría al segundo lugar entre los mundialistas en el balance fiscal neto del gobierno general —la variable que el FMI denomina net lending/net borrowing—, ubicándose solo detrás de Noruega.

En comercio exterior, el volumen de exportaciones creció 13,2% en 2025, puesto 5° entre los mundialistas. Y el agro refuerza ese lugar: según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina fue el tercer mayor exportador mundial de commodities agrícolas en la campaña 2024/25, con 97,5 millones de toneladas embarcadas, detrás solo de Brasil y Estados Unidos.

Debajo del suelo argentino hay otro podio. Entre los países que juegan el mundial, Argentina es el que tiene la mayor reserva mundial de gas no convencional. Encabeza China, que no está en la copa del mundo. En petróleo no convencional quedaría segunda, después de Estados Unidos, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA). En litio, estamos terceros en reservas comprobadas, pero dado que Chile no juega el mundial, saldríamos segundos, después de Australia.

En el precio del gas natural para hogares, Argentina también se acerca a la copa. Según GlobalPetrolPrices, en septiembre de 2025 pagaba u$s 0,022 por kWh, el cuarto valor más bajo entre los mundialistas, detrás de Argelia, Egipto y Turquía. El promedio mundial ronda los u$s 0,088 por kWh, cuatro veces más caro que lo que paga un hogar argentino.

Donde no pasamos la primera vuelta

En inflación, Argentina cierra 2025 con una suba de precios de 31,5% punta a punta, puesto 44° entre 46 mundialistas según el WEO. Solo Haití e Irán tienen registros peores. Irán es el más alto, con 74,4% de inflación. En 2024 si hubiéramos logrado la copa, por el mal motivo: la inflación fue del 118%, al bajar del 211% del 2023.

Chat GPT

El segundo talón de Aquiles es la inversión. La formación bruta de capital alcanzó apenas el 14,3% del PBI en 2025, puesto 38° entre los mundialistas. El promedio de los países ronda el 24%. Ligado a eso, el ahorro nacional bruto —gross national savings en la terminología del FMI— fue de 13,2% del PBI, puesto 42° entre 46 mundialistas. Sin ahorro no hay inversión genuina, y sin inversión no hay crecimiento sostenido.

En el historial de deuda, la foto es más oscura. Argentina acumula 10 defaults soberanos, puesto 2° entre los mundialistas en esta categoría que nadie quiere liderar, detrás de Ecuador (11) y junto a Brasil (10). El agravante: el 90% de los defaults argentinos ocurrieron a partir de 1950, lo que los hace muy recientes en la memoria de los mercados.

Y en un lugar que encabeza: como principal deudor del FMI, no solo entre los 48 mundialistas, sino entre todos los países del mundo, con una deuda que asciende a los u$s 58.000 millones. Recién en segundo lugar le sigue Ecuador, con menos de u$s 10.000 millones.

La historia nos condena. Sin poder ganar el mundial económico, más que nunca se necesita a Lionel Messi para triunfar en la cancha.