En su primera entrevista con un medio argentino, John Jovanovic, presidente del Banco de Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos (Eximbank), destacó el rol estratégico de la alianza entre su país y Argentina. También subrayó el rol de su institución para financiar inversiones en el país, el potencial de los recursos críticos y la relevancia de que el Hemisferio Occidental esté en el centro. Su institución fue destacada en el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, ya que es la encargada de financiar las importaciones necesarias de las empresas desde ese país. En su primera visita a Argentina, participó del foro del Atlantic Council y tuvo encuentros con distintos funcionarios del Ministerio de Economía, incluido un breve intercambio con el ministro Luis Caputo. -¿Cómo ve el papel de Argentina en la asociación con los EE. UU.? ¿Tiene la posibilidad de aumentar su relevancia? -La asociación estratégica entre EE. UU. y Argentina es de suma importancia en un par de áreas clave que son muy oportunas: la seguridad energética —ya sea que las tecnologías energéticas o las moléculas de energía de EE. UU. desempeñen un papel— pero yo diría que la seguridad de la cadena de suministro es una oportunidad tremenda. Si miramos lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, cuánto progreso Argentina ha tenido, la administración del Presidente han hecho lo que muchos pensaban que era impensable: llevar la inflación de cerca del 300% a los niveles modestos que tiene hoy; y, con solo el 10% o 15% de presencia en el Parlamento, hasta aprobar reformas monumentales diseñadas para invitar a la inversión extranjera, aumentar las oportunidades de empleo aquí y bajar el costo de vida para los argentinos. Es simplemente notable de ver, pero creo que lo más importante a tener en cuenta —y esto va hacia su pregunta— es que tanto el Presidente Trump como el Presidente Milei tienen una visión muy clara de cómo debe ser la asociación entre Estados Unidos y Argentina. No solo para Argentina y EE. UU., sino para todo el Hemisferio Occidental. Eso es lo más importante en este momento. -¿Cómo cree que podría ser esa alianza? -Bueno, creo que ante todo se trata de estabilidad, seguridad y prosperidad en el Hemisferio Occidental. El Presidente Trump ha sido muy claro desde sus primeros días como candidato en 2015, y más recientemente en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en los Estados Unidos: el Hemisferio Occidental está en el centro. Porque él entiende lo que todos sabemos que es verdad: en nuestro propio patio trasero no puede haber lugar para influencias malignas ni para malos actores. Es malo para América del Sur, es malo para los Estados Unidos y es perjudicial para el mundo. -El Eximbank vuelve a estar abierto para hacer negocios en Argentina. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica para las empresas? -Creo que este es un gran hito, no solo para el Eximbank, sino para Argentina. Lo que estamos haciendo es ponernos al día. Estamos reflejando el progreso y la mejora, no solo de la economía aquí, sino también de lo acogedoras que han sido estas reformas. En Estados Unidos tenemos un dicho: “puedes hablar mucho, pero lo importante es demostrarlo con hechos” (talk the talk vs. walk the walk). Lo que ha sido increíble de ver es que la agenda de reformas liderada por el Presidente realmente está empezando a dar frutos, y creemos que los resultados apenas comienzan, porque primero se hace lo difícil y luego los resultados se alcanzan. -¿Cómo ve el clima de inversiones en Argentina? ¿Está lista para recibir una mayor cantidad de inversiones internacionales? -Está mejorando, y creo que la prueba definitiva para esto, será el sector minero. ¿Por qué? Porque son proyectos estratégicos a largo plazo. Requieren que un inversor o una empresa ponga dinero en riesgo o bajo tierra hoy y tal vez no vea retornos durante muchísimos años. ¿Qué significa eso? Significa que el inversor asume el riesgo de que habrá estabilidad política, estabilidad macroeconómica, que las reformas se mantendrán, que el clima y el entorno laboral serán atractivos y contarán con personal capacitado. También están apostando a que las rutas de suministro estarán abiertas para entregar este crecimiento al mundo; porque, aunque su economía esté creciendo, todo lo que se orienta aquí es hacia la exportación, para poder entregar más de lo que Argentina ha sido bendecida a cada rincón del planeta. -¿Y hay negociaciones vinculadas a financiamiento adicional con el Gobierno? -Estamos aquí porque prometí a mucha gente en los últimos meses que vendría a Argentina. Pero también es importante señalar que en el acuerdo comercial que se anunció a finales del año pasado, en noviembre, entre el Presidente Trump y el Presidente Milei —y que se firmó en febrero—, se pide explícitamente que el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos desempeñe un papel para ayudar a que los proyectos en sectores críticos se concreten. En eso es en lo que estamos enfocados.