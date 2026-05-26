En esta noticia
Muchos contribuyentes creen que una deuda fiscal desaparece automáticamente después de algunos años. Sin embargo, en Estados Unidos existen mecanismos legales que permiten al Gobierno continuar e incluso reactivar procesos de cobro mucho tiempo después de que la obligación original haya quedado olvidada.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene facultades para embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades cuando las deudas tributarias siguen legalmente vigentes.
Las deudas fiscales NO desaparecen
El IRS generalmente dispone de un plazo de 10 años para cobrar impuestos adeudados desde la fecha en que la deuda fue oficialmente determinada, un período conocido como Fecha de Vencimiento del Plazo de Cobro (CSED).
Sin embargo, muchas personas creen erróneamente que:
- La deuda desaparece automáticamente
- El Gobierno pierde todo derecho de cobro
- Los avisos antiguos ya no tienen efecto
Por qué muchas deudas reaparecen años después
Muchos contribuyentes descubren el problema cuando:
- Reciben nuevos avisos del IRS
- Les congelan fondos bancarios
- Aparecen embargos sobre salarios o propiedades
Esto ocurre porque la deuda todavía puede seguir activa legalmente.
IRS embarga a todos los que olvidaron este trámite
Si la deuda sigue vigente y no fue regularizada, el IRS puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias
- Salarios e ingresos
- Vehículos
- Propiedades inmobiliarias
- Otros bienes y activos financieros