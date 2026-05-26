Muchos contribuyentes creen que una deuda fiscal desaparece automáticamente después de algunos años. Sin embargo, en Estados Unidos existen mecanismos legales que permiten al Gobierno continuar e incluso reactivar procesos de cobro mucho tiempo después de que la obligación original haya quedado olvidada.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene facultades para embargar cuentas bancarias, salarios y propiedades cuando las deudas tributarias siguen legalmente vigentes.

Las deudas fiscales NO desaparecen

El IRS generalmente dispone de un plazo de 10 años para cobrar impuestos adeudados desde la fecha en que la deuda fue oficialmente determinada, un período conocido como Fecha de Vencimiento del Plazo de Cobro (CSED).

Sin embargo, muchas personas creen erróneamente que:

La deuda desaparece automáticamente

El Gobierno pierde todo derecho de cobro

Los avisos antiguos ya no tienen efecto

El IRS puede continuar o reactivar el cobro de determinadas deudas fiscales incluso muchos años después. Fuente: El Cronista. ChatGPT

Por qué muchas deudas reaparecen años después

Muchos contribuyentes descubren el problema cuando:

Reciben nuevos avisos del IRS

Les congelan fondos bancarios

Aparecen embargos sobre salarios o propiedades

Esto ocurre porque la deuda todavía puede seguir activa legalmente.

IRS embarga a todos los que olvidaron este trámite

Si la deuda sigue vigente y no fue regularizada, el IRS puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias

Salarios e ingresos

Vehículos

Propiedades inmobiliarias

Otros bienes y activos financieros

El objetivo es recuperar impuestos, intereses y multas pendientes.