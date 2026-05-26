En Estados Unidos quienes juegan a la lotería y ganan un premio mayor deben declarar las ganancias.

En Estados Unidos quienes juegan a la lotería y ganan un premio mayor deben declarar las ganancias y saber que las agencias de recaudación tanto estatales como federal podrán autorizar una deducción por tasas impositivas.

Los porcentajes estatales pueden varias según cada estado, y los federales van desde el 24% al 37%. No obstante, existe una opción que distribuye los ingresos a lo largo de un largo periodo de tiempo para mantener una categoría impositiva más baja.

Los porcentajes estatales pueden varias según cada estado, y los federales van desde el 24% al 37%. Freepik

El gobierno retendrá hasta el 50% del dinero que reciban los jugadores de lotería en estos estados: ¿Cuánto del premio se va en impuestos?

El Internal Revenue Service (IRS) retiene aproximadamente el 24% de cualquier premio superior 5,000 dólares y la tasa federal máxima del 37% se aplica sobre montos que superen los 640,600 dólares que reciban contribuyentes soltero.

En cuanto a las tasas impositivas estatales pueden ser de 0% en algunos condados hasta de 10,9% en otros. Los estados en los que cobran impuestos por ganar la lotería son:

Alabama: 5%

Arizona: 2,50%

Arkansas: 4,40%

Colorado: 4,40%

Connecticut: 6,99%

Delaware: 6,60%

Distrito de Columbia: 10,75%

Georgia: 5,49%

Hawaii: 11%

Idaho: 5,70%

Illinois: 4,95%

Indiana: 3,05%

Iowa: 6%

Kansas: 5,70%

Kentucky: 4%

Luisiana: 4,25%

Maine: 7,15%

Maryland: 5,75%

Massachusetts: 5%

Michigan: 4,25%

Minnesota: 9,85%

Misisipí: 5%

Misuri: 4,80%

Montana: 6,75%

Nebraska: 6,64%

Nueva Jersey: 10,75%

Nuevo México: 5,90%

Nueva York: 10,90%

Carolina del Norte: 4,50%

Dakota del Norte: 1,95%

Ohio: 3,50%

Oklahoma: 4,75%

Oregón: 9,90%

Pensilvania: 3,07%

Rhode Island: 5,99%

Carolina del Sur: 6,40%

Utah: 4,65%

Vermont: 8,75%

Virgninia: 5,75%

Virginia Occidental: 6,50%

Wisconsin: 7,65%

¿Cuál es la forma de pagar menos en tasas impositivas?

La forma de pagar menos en impuestos o al menos, no sentir un golpe al desembolsar tanto dinero de una vez, es recibir el premio en pagos anuales durante 30 años.

Esto sucede porque si se recibe todo junto el IRS considera ese dinero como parte de tu ingreso anual, algo que casi siempre impulsa tasas impositivas más altas.

Los jugadores de lotería que ganen deberán declarar las ganancias: ¿Qué formulario se debe presentar?

Quienes ganen la lotería tendrán que presentar los formularios W-2G y 5754 ante el IRS, que son especiales para ganancias de juegos al azar e incluyen tanto a la lotería como:

Las carreras de animales

Sorteos, apuestas y loterías

Bingo, Keno y máquinas tragamonedas

Torneos de póker

Apuestas deportivas.

Los estados en los que no hay impuestos sobre la renta y no se paga impuestos por ganar la lotería

Existen algunos estados en los que no se cobran impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería y solo los federales se aplican sobre el premio: