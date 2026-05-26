El gobierno de Estados Unidos endureció los controles migratorios y advierte que viajar con el pasaporte vencido —o en proceso de renovación— puede dejarte varado sin posibilidad de salir ni entrar al país.

La medida afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros residentes que no tengan su documentación al día. Con miles de personas que postergan este trámite cada año, las autoridades insisten en que actuar a tiempo es la única forma de evitar quedarse en tierra.

Por qué el pasaporte vencido puede bloquearte en la frontera aunque hayas iniciado el trámite

Uno de los puntos más críticos de esta disposición es que, una vez que una persona comienza el proceso de renovación, el pasaporte anterior pierde validez de forma automática .

Esto significa que no se puede usar como documento de viaje mientras se espera el nuevo, incluso si venció hace poco tiempo. Las autoridades migratorias no admiten excepciones: sin un pasaporte vigente en mano, no hay embarque posible en vuelos internacionales ni cruce de fronteras habilitado.

Iniciar el proceso de renovación implica que el pasaporte anterior deja de ser válido para viajar, por lo que no puede utilizarse durante la espera del nuevo documento Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden renovar el pasaporte en línea y qué requisitos deben cumplir

El gobierno permite gestionar la renovación de forma digital, pero solo bajo condiciones muy específicas. El solicitante debe tener más de 25 años, su pasaporte anterior debe haber tenido una validez de 10 años y no puede haber expirado hace más de cinco.

Además, no deben existir cambios en los datos personales del titular ni viajes programados en las próximas seis semanas, ya que el trámite estándar no se resuelve de manera inmediata. El costo base es de 130 dólares para la versión libreta, con cargos adicionales según el formato o la urgencia del envío.

Los errores más frecuentes que arruinan la renovación y dejan sin vuelo a último momento

Las autoridades identificaron una serie de fallos recurrentes que terminan cancelando solicitudes y obligando a las personas a empezar todo de cero.

El principal es recurrir a sitios web no oficiales que prometen agilizar el trámite: estos portales no están autorizados y pueden derivar en fraudes o demoras mayores. También se rechazan solicitudes con datos incorrectos, incompletos o gestionadas por terceros, ya que el trámite exige presencia personal.

Si el organismo solicita información adicional y no recibe respuesta dentro del plazo establecido, el proceso se cancela automáticamente, lo que puede comprometer cualquier plan de viaje ya confirmado.