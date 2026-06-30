Poner trozos de limón en la heladera: para qué sirve y por qué los expertos en limpieza lo recomiendan Fuente: Archivo

Mantener la heladera limpia no solo ayuda a conservar mejor los alimentos, sino también a evitar malos olores y la proliferación de bacterias.

Aunque existen numerosos productos específicos para higienizarla, cada vez más personas recurren a un truco casero que utiliza un ingrediente muy común en cualquier cocina: el limón.

Los especialistas en limpieza destacan este método por su simplicidad y porque permite refrescar el interior de la heladera de forma natural. El secreto consiste en utilizar rodajas de limón previamente congeladas, una alternativa económica que ayuda a neutralizar olores y mantener un ambiente más limpio.

Poner trozos de limón en la heladera: para qué sirve y por qué los expertos en limpieza lo recomiendan Fuente: Shutterstock

¿Para qué sirve poner trozos de limón en la heladera?

El principal beneficio de este truco es que ayuda a eliminar los olores desagradables que suelen generarse por la mezcla de alimentos almacenados durante varios días.

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades antibacterianas, capaces de colaborar en la reducción de microorganismos responsables de los malos olores. Al colocarlo congelado dentro de la heladera, estos compuestos se liberan de forma gradual, prolongando su efecto.

Poner trozos de limón en la heladera: para qué sirve y por qué los expertos en limpieza lo recomiendan Fuente: Archivo

Además, deja un aroma fresco y agradable que mejora la sensación de limpieza cada vez que se abre la puerta del refrigerador.

Cómo hacer este truco de limpieza paso a paso

Aplicar este método lleva apenas unos minutos y no requiere productos especiales.

Materiales

1 limón fresco.

Un plato pequeño o recipiente.

Freezer.

Procedimiento

Cortar el limón en varias rodajas. Colocarlas en el freezer durante algunas horas hasta que estén completamente congeladas. Ubicar una rodaja sobre un plato pequeño dentro de la heladera. Cambiarla cada tres o cuatro días para mantener su eficacia.

Quienes buscan potenciar aún más el efecto pueden agregar unas gotas de vinagre blanco o aceite esencial de limón sobre la rodaja congelada antes de colocarla en el interior.

¿Por qué los expertos en limpieza lo recomiendan?

Los especialistas destacan este truco porque ofrece varias ventajas al mismo tiempo.

Poner trozos de limón en la heladera: para qué sirve y por qué los expertos en limpieza lo recomiendan Fuente: Archivo

Por un lado, ayuda a neutralizar olores sin necesidad de utilizar perfumes artificiales. Por otro, las propiedades naturales del limón colaboran en la creación de un ambiente menos favorable para bacterias y hongos que pueden desarrollarse en espacios fríos y húmedos.

Además, se trata de una solución sencilla para quienes prefieren reducir el uso de productos químicos dentro de la cocina.

Otros consejos para mantener la heladera limpia por más tiempo

El limón puede convertirse en un gran aliado, pero su efecto será mucho mayor si se acompaña con algunos hábitos de limpieza.

Los expertos recomiendan:

Reemplazar la rodaja de limón cada tres o cuatro días.

Limpiar periódicamente los estantes y cajones.

Secar rápidamente cualquier derrame de líquidos.

Guardar los alimentos en recipientes herméticos.

Revisar con frecuencia productos vencidos o en mal estado.

También aconsejan realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana utilizando una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio, una combinación que ayuda a eliminar suciedad y desinfectar sin dañar las superficies interiores de la heladera.

Con este sencillo truco casero y una rutina de limpieza regular, es posible mantener la heladera libre de malos olores, más higiénica y con una agradable sensación de frescura durante toda la semana.