En esta noticia
- SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en julio 2026 con aumento
- SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en julio 2026 con aumento
- Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en julio 2026
- SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los nuevos montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en julio 2026 tras el aumento correspondiente.
Los valores actualizados se oficializaron a través de la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia, titular de ANSES.
El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que arrojó un incremento del 2,1%, según informó el INDEC.
Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en julio 2026.
SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en julio 2026 con aumento
Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.
Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes.
Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento.
Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en julio 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,1% de inflación de mayo.
Con esta actualización, en julio 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:
|Zona
|Hasta $1.146.199
|Entre $1.146.199,01 y $1.681.012
|Entre $1.681.012,01 y $1.940.783
|Entre $1.940.783,01 y $6.069.688
|Valor Gral.
|$74.033
|$49.940
|$30.206
|$15.586
|Zona 1
|$74.033
|$65.954
|$59.447
|$30.472
|Zona 2
|$159.630
|$98.788
|$89.205
|$45.601
|Zona 3
|$147.852
|$131.368
|$118.713
|$60.337
|Zona 4
|$159.630
|$131.368
|$118.713
|$60.337
SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en julio 2026 con aumento
Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.
En julio 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:
|Categoría
Monotributo
|Hijo
|Prenatal
|Hijo con discapacidad
|A
|$74.033
|$74.033
|$241.041
|B
|$49.940
|$49.940
|$170.522
|C
|$30.206
|$30.206
|$107.621
|D, E,
F, G, H
|$15.586
|$15.586
|$107.621
|I, J, K
|-
|-
|$107.621
Por su parte, la Ayuda escolar anual que ANSES paga al inicio de clases es de $ 55.672 para los monotributistas, sin discriminación de categoría. El mismo monto abona la entidad a los titulares con hijos con discapacidad.
Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en julio 2026
Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en julio 2026 en base al último dato de inflación:
|Tipo de asignación
|Condición IGF
|Valor Gral.
|Maternidad
|Sin tope de IGF
|Remuneración bruta
|Nacimiento
|Hasta $6.069.688
|$86.295
|Adopción
|Hasta $6.069.688
|$515.930
|Matrimonio
|Hasta $6.069.688
|$129.209
SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares
El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.
En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:
- Trabajadores en relación de dependencia;
- monotributistas;
- jubilados;
- pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);
- beneficiarios de la Prestación por Desempleo;
- titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;
- excombatientes de Malvinas.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio 2026
SUAF, AUH y AUE
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
- Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.