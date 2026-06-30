Excelente noticia para AUH y SUAF: ANSES confirmó un nuevo aumento para junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los nuevos montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en julio 2026 tras el aumento correspondiente.

Los valores actualizados se oficializaron a través de la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Guillermo Héctor Arancibia, titular de ANSES.

El ajuste se aplicará en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que arrojó un incremento del 2,1%, según informó el INDEC.

Este mismo porcentaje subirán también las jubilaciones, pensiones y las asignaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUH) en julio 2026.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en julio 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Mes a mes, los pago de SUAF para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, quienes cobran una prestación por desempleo y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad de la ANSES se actualizan en base a estos topes.

Además, ANSES también paga a través de SUAF distintos montos únicos por nacimiento, nacimiento prenatal, adopción, casamiento .

Así, tal como ocurre todos los meses, ANSES aumentará en julio 2026 tanto los montos de las asignaciones del Sistema como los topes por Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Lo hará en base al 2,1% de inflación de mayo.

Con esta actualización, en julio 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:

Zona Hasta $1.146.199 Entre $1.146.199,01 y $1.681.012 Entre $1.681.012,01 y $1.940.783 Entre $1.940.783,01 y $6.069.688 Valor Gral. $74.033 $49.940 $30.206 $15.586 Zona 1 $74.033 $65.954 $59.447 $30.472 Zona 2 $159.630 $98.788 $89.205 $45.601 Zona 3 $147.852 $131.368 $118.713 $60.337 Zona 4 $159.630 $131.368 $118.713 $60.337

SUAF ANSES para monotributistas: cuánto cobro en julio 2026 con aumento

Por su parte, los monotributistas del Régimen Simplificado también pueden acceder a asignaciones del SUAF.

En julio 2026, los topes y pagos por hijo para este grupo serán los siguientes, según la categoría del monotributo:

Categoría

Monotributo Hijo Prenatal Hijo con discapacidad A $74.033 $74.033 $241.041 B $49.940 $49.940 $170.522 C $30.206 $30.206 $107.621 D, E,

F, G, H $15.586 $15.586 $107.621 I, J, K - - $107.621

Por su parte, la Ayuda escolar anual que ANSES paga al inicio de clases es de $ 55.672 para los monotributistas, sin discriminación de categoría. El mismo monto abona la entidad a los titulares con hijos con discapacidad.

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en julio 2026

Finalmente, ANSES paga dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en julio 2026 en base al último dato de inflación:

Tipo de asignación Condición IGF Valor Gral. Maternidad Sin tope de IGF Remuneración bruta Nacimiento Hasta $6.069.688 $86.295 Adopción Hasta $6.069.688 $515.930 Matrimonio Hasta $6.069.688 $129.209

ANSES pagará un extra de $ 500.000 a un grupo de familias de la AUH.

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales:

Trabajadores en relación de dependencia;

monotributistas;

jubilados;

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA);

beneficiarios de la Prestación por Desempleo;

titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y;

excombatientes de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio 2026

SUAF, AUH y AUE

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 13 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 14 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 15 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 16 de julio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: desde el 10 de julio al 10 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)