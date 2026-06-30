En esta noticia La reforma política

Esta tarde, Diego Santilli jurará como nuevo jefe de Gabinete libertario. El funcionario no desaprovechó la oportunidad para rodearse de los gobernadores que serán clave en esta segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Se trata de los mandatarios que necesita para conseguir no sólo las reformas clave en el Congreso sino también la ya célebre reforma política que terminaría con las PASO.

La jura del flamante funcionario será esta tarde, a las 16 horas, en la Casa Rosada. Según pudo corroborar El Cronista, al cierre de esta nota, hay doce gobernadores confirmados para la jura. Se trata de Alberto Weretilneck de Río Negro, Marcelo Orrego de San Juan, Adolfo Cornejo de Mendoza.

Además, según confirmaron desde la oficina del propio Diego Santilli también estarán presentes Carlos Sadir de Jujuy, Jorge Macri de CABA, Rolando Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero de Chaco, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Saénz de Salta y Martín Llaryora de Córdoba.

Por otra parte, otros mandatarios están complicados por las agendas regionales o la dificultad de conseguir vuelos para viajar a la jura de último minuto, tras la salida apresurada de Manuel Adorni.

Hasta ayer, algunos gobernadores como Vidal o Jalil habían dudado de su participación. Pero, vista la lista de concurrentes se sumaron de último minuto al convite.

Por otra parte, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Nacho Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos no pueden ir por cuestiones de agenda.

Lo mismo ocurre con Claudio Poggi de San Luis, quién se excusó esta mañana y aseguró que tiene programado desde hacía varios dias, para la misma hora, un encuentro con directores de escuelas de toda la provincia.

Finalmente, desde el riñón de Ricardo Quintela, peronista de La Rioja y cercano a Cristina Kirchner, aseguraron que no les llegó la invitación.

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Lo mismo ocurrió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“(Santilli) no le contesta los mensajes a Carli Bianco, mirá si nos va a invitar”, respondieron con sorna ante la pregunta de este medo y marcaron la diferencia clara con el gobierno nacional.

La reforma política

La reforma política es una de las iniciativas que el gobierno tenía más trabada en el Congreso Nacional. El Ejecutivo espera que con el advenimiento de Santilli, y su relación excelente con los mandatarios provinciales, esto logre llegar a buen puerto.

El objetivo del gobierno es claro, más allá de cambios en el financiamiento de los partidos políticos, el premio mayor es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Por otro lado, desde el oficialismo también quieren que los gobernadores tengan elecciones concurrentes con las nacionales. Esto último no es un deseo particular de La Libertad Avanza, sino que se trata de una voluntad que todos los oficialismos nacionales han tenido.

Son pocos los gobernadores que hoy por hoy se decantarían con acompañar al gobierno en una elección concurrente. Los que podrían hacerlo son aquellos que tengan una alianza política con Nación.

Algunos de estos nombres son Cornejo de Mendoza, Vidal de Santa Cruz y quizás Zdero de Chaco. Otros, incluso los más cercanos como Frigerio, dicen que todo será “negociable”.

En cuanto a la eliminación de las PASO, según pudo recabar El Cronista, los mandatarios que en un principio no prestaron consentimiento a la medida, podrían ser más maleables .

En Córdoba, por ejemplo, ya se habla de la posibilidad de que las PASO no sean obligatorias y de esta manera apoyar el proyecto del radical Eduardo Vischi. Esta sería la iniciativa que el gobierno podría apoyar, de contar con el acuerdo con la oposición, para ello Santilli será clave.