La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para uno de los beneficios más importantes destinados a familias con hijos en situación de vulnerabilidad. El próximo incremento comenzará a aplicarse desde julio de 2026 y también impactará sobre otras prestaciones principales que se acreditan automáticamente cada mes.

El ajuste será del 2,1% y surge de la última actualización inflacionaria informada por el INDEC. Con esta suba, no solo se ajustarán los extras y prestaciones familiares, sino también todos los cobros regulares de ANSES.

Cuánto cobrarán las familias desde julio

Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Prestación Familiar Monto Total (100%) Retención Mensual (20%) Cobro Neto en Mano (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 AUH por Discapacidad $482.062,00 $96.412,40 $385.649,60 Asignación por Embarazo (AUE) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I) $148.049,00 No aplica $148.049,00

El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:

Controles médicos.

Vacunación.

Escolaridad regular.

ANSES liquida el Complemento Leche a las titulares de la AUH con niños en edad de lactancia.

El adicional alimentario que alcanza los $ 55.000 en julio

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras:

Complemento Leche que alcanzó los $ 55.841 con el nuevo ajuste (solo para niños en edad de lactancia)

Tarjeta Alimentar se divide en tres categorías según la cantidad de hijos en el hogar:

$72.250 : Familias con un hijo . $113.299 : Familias con dos hijos . $149.425 : Hogares con tres hijos o más .



¿Cuándo cobran las familias de ANSES?

El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: