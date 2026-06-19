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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para uno de los beneficios más importantes destinados a familias con hijos en situación de vulnerabilidad. El próximo incremento comenzará a aplicarse desde julio de 2026 y también impactará sobre otras prestaciones principales que se acreditan automáticamente cada mes.
El ajuste será del 2,1% y surge de la última actualización inflacionaria informada por el INDEC. Con esta suba, no solo se ajustarán los extras y prestaciones familiares, sino también todos los cobros regulares de ANSES.
Cuánto cobrarán las familias desde julio
Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:
|Prestación Familiar
|Monto Total (100%)
|Retención Mensual (20%)
|Cobro Neto en Mano (80%)
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|$148.049,00
|$29.609,80
|$118.439,20
|AUH por Discapacidad
|$482.062,00
|$96.412,40
|$385.649,60
|Asignación por Embarazo (AUE)
|$148.049,00
|$29.609,80
|$118.439,20
|Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I)
|$148.049,00
|No aplica
|$148.049,00
El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:
- Controles médicos.
- Vacunación.
- Escolaridad regular.
El adicional alimentario que alcanza los $ 55.000 en julio
Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras:
- Complemento Leche que alcanzó los $ 55.841 con el nuevo ajuste (solo para niños en edad de lactancia)
- Tarjeta Alimentar se divide en tres categorías según la cantidad de hijos en el hogar:
- $72.250: Familias con un hijo.
- $113.299: Familias con dos hijos.
- $149.425: Hogares con tres hijos o más.
¿Cuándo cobran las familias de ANSES?
El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
- DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.
- DNI terminados en 2: martes 14 de julio.
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.
- DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.
- DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.
- DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.
- DNI terminados en 7: martes 21 de julio.
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.
- DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.