El Gobierno ultima el Presupuesto 2022: cuáles son los cambios de Martín Guzmán

En medio de la corrida contra la deuda en pesos y el recalentamiento de los dólares paralelos, el Gobierno se preparaba para presentar este jueves la actualización del Presupuesto 2022, que defenderá las metas fiscal, de emisión monetaria y de acumulación de reservas acordadas en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El texto, que saldrá por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), contendrá también la nueva proyección oficial de inflación, en torno al 60% anual, y nuevas estimaciones de crecimiento del PBI, recaudación, salarios, exportaciones e importaciones.

También se acomodarán las partidas de subsidios energéticos, cuyos créditos se agotan por la suba de los precios internacionales y el atraso de tarifas contra esos valores en dólares. Son números claves para saber de qué manera el Gobierno piensa alcanzar un déficit fiscal de 2,5% del PBI y acumular u$s 5800 millones de reservas a fin de año.

La hoja de ruta firmada con el Fondo preveía la presentación del Presupuesto aggiornado a mediados de abril. El Gobierno decidió desde el vamos que no volvería a presentar el proyecto ante el Congreso, luego de que la oposición rechazara el texto enviado el año pasado. El escenario global de guerra e inflación añadió demora en el GPS. El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que el nuevo texto debía estar listo antes de mitad de año , sobre todo porque las partidas destinadas a subsidios energéticos se agotan.

En despachos oficiales sostuvieron que la ratificación de la meta de déficit fiscal y el camino para llegar a ese objetivo deberían traer algo de certeza a los inversores que huyen de los bonos en pesos, ante temores de reestructuración. Guzmán repite que el Ejecutivo viene cumpliendo con los distintos compromisos asumidos con el FMI y que eso debería calmar las expectativas.

Los inversores dudan sobre la capacidad de pago de la deuda en moneda local, sobre todo a partir de 2024. En su última licitación, la Secretaría de Finanzas convalidó tasas algo más altas y ofreció instrumentos de corto plazo, con vencimiento no más allá de diciembre.

meta fiscal y de reservas

El Gobierno deberá reacomodar partidas presupuestarias para cumplir con el objetivo fiscal sin alcanzar una quita de subsidios equivalente a 0,6 puntos del Producto Bruto.

Las proyecciones de exportaciones e importaciones serán claves para ver de qué manera el Ejecutivo administrará las divisas disponibles y si defenderá el objetivo de crecimiento en torno al 5%. La meta de acumulación de reservas viene comprometida por los pagos de energía al exterior, pero también por un crecimiento en las importaciones de insumos y bienes de consumo.

control a importaciones

En el Gobierno creen que las empresas están adelantando importaciones y anticipan que se tomarán medidas para detectar y sancionar la sobrefacturación de compras al exterior. En mayo, las importaciones alcanzaron el récord de u$s 7800 millones, que no se explica solo por los casi u$s 900 millones destinados a comprar energía. Sin embargo, distintos sectores productivos relatan que trabajan con insumos justos y reclaman más dólares al Banco Central.

En la autoridad monetaria descartaron, por el momento, nuevas restricciones a la adquisición de dólares. Economía también desmintió que refuerce el cepo.

emisión monetaria

Al término de la primera revisión técnica, el FMI sostuvo que podrían revisarse las metas trimestrales de déficit y acumulación de reservas, pero no la de emisión monetaria para financiar al Tesoro. Esto obliga a la Secretaría de Finanzas a conseguir, en el año, un refinanciamiento del 130% en el mercado hasta fin de año. Para eso, el FMI reclamó tasas de interés reales positivas.