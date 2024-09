El Gobierno reglamentó el bono para jubilados y pensionados ANSES de octubre

El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El beneficio a liquidarse en octubre 2024 ascenderá a un valor máximo neto de $ 70.000 que se acoplará a los nuevos importes de haberes con aumento del 4,17%.

"Para percibir el bono extraordinario previsional los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación, y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto" , especificó el Decreto 861/2024 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

¿A qué categorías de jubilados y pensionados ANSES se pagará el bono de Refuerzo en octubre?





El artículo 1° del Decreto 861 especificó que el bono extraordinario de $ 70.000 se pagará en octubre a las y los beneficiarios de tres categorías, cuyos haberes previsionales se encuentren comprendidos dentro de los parámetros establecidos en los artículos 3° y 4°: monto máximo combinado de $ 314.250,10 (importe dado por la suma de todas sus prestaciones vigentes).

En caso se superarse esta condicional, ANSES abonará una suma proporcional para equiparar el techo.

Categorías de jubilados y pensionados ANSES que cobrarán el bono de Refuerzo en octubre





El bono extraordinario previsional ANSES será liquidado por titular, en las condiciones establecidas en el presente decreto, a tres categorías:



a) Las personas titulares de las Prestaciones Contributivas Previsionales a cargo de la ANSES [Jubilados y pensionados];

b) Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias,

c) Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Calendario de pago de jubilados y pensionados ANSES con bono y aumento





Jubilados y pensionados ANSES con haberes mínimos

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre de 2024

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre de 2024

DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre de 2024

DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre de 2024

DNI terminados en 4: martes 15 de octubre de 2024

DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre de 2024

DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre de 2024

DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre de 2024

DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre de 2024

DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024

Jubilados y pensionados ANSES con haberes superiores a la mínima





DNI terminados en 0 y 1: miércoles 23 de octubre de 2024

DNI terminados en 2 y 3: jueves 24 de octubre de 2024

DNI terminados en 4 y 5: viernes 25 de octubre de 2024

DNI terminados en 6 y 7: lunes 28 de octubre de 2024

DNI terminados en 8 y 9: martes 29 de octubre de 2024

Pensiones no Contributivas con bono de Refuerzo