El Servicio Militar Nacional volvió a posicionarse entre los temas de interés para los jóvenes mexicanos luego de que se confirmara el inicio del proceso correspondiente a la Clase 2008.

Meses atrás, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer los detalles del esquema de alistamiento, así como quiénes están obligados a realizar el trámite de la cartilla militar y cuáles son las distintas fases que deberán atravesar para completar el proceso y obtener la liberación del servicio.

Según la información oficial, el periodo de registro ya comenzó y permanecerá abierto hasta octubre de 2026. El llamado contempla tanto a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad durante este año como a los denominados “remisos”, es decir, quienes no realizaron el trámite en los periodos anteriores.

Arranca el Servicio Militar Obligatorio: anuncian la cartilla que deberán gestionar los nacidos en 2008

Para el Servicio Militar Nacional 2026, la Sedena estableció como principal grupo convocado a los jóvenes nacidos a en 2008, quienes alcanzan los 18 años a lo largo de este año. La convocatoria también contempla a ciudadanos de hasta 39 años que tengan pendiente completar esta obligación.

Como parte del alistamiento, los participantes deberán tramitar la cartilla militar, documento oficial que acredita el cumplimiento del servicio. La liberación de la cartilla requiere atravesar diferentes etapas, tanto administrativas como operativas, de acuerdo con el calendario definido para el proceso.

Jóvenes de 18 años y remisos deberán cumplir con el trámite de la cartilla militar para completar su obligación cívica.

Cómo será el proceso del Servicio Militar: etapas, jornadas y capacitación

El programa del Servicio Militar Nacional se desarrollará a través de 13 sesiones sabatinas. Estas jornadas forman parte de la capacitación obligatoria que deben cumplir los inscritos.

El esquema anual se divide en dos bloques principales: el primero se llevará a cabo entre febrero y mayo, mientras que el segundo se extenderá de agosto a octubre de 2026. Durante estas etapas, los participantes deberán asistir de forma regular para cumplir con las actividades de instrucción y formación cívico-militar.

Qué pasa si no se realiza el trámite y quiénes deben regularizar su situación

Las autoridades militares reiteraron que el cumplimiento del Servicio Militar es una obligación cívica vigente. En este sentido, no solo los jóvenes de 18 años deben registrarse, sino también aquellos que no realizaron el trámite en su momento y aún aparecen como pendientes.

Qué pasa si no tienes cartilla militar en México

Si no tienes la cartilla militar en México, lo importante es enfocarse en lo que no puedes hacer o se te puede complicar:

No puedes entrar a algunos trabajos, sobre todo en el gobierno, policía, ejército o áreas de seguridad.

Te pueden rechazar en ciertos empleos formales, aunque hoy es menos común, todavía algunas empresas la piden como requisito.

No puedes liberar tu situación militar, lo que puede dejarte como “pendiente” en el sistema del Servicio Militar Nacional.