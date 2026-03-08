En un mundo atravesado por el conflicto, la incertidumbre, transformaciones tecnológicas disruptivas y crecientes tensiones fiscales, las economías enfrentan un desafío común: cómo sostener el crecimiento sin profundizar desigualdades ni erosionar la cohesión social. En ese contexto, la inclusión plena de las mujeres en el mercado de trabajo no es solo una agenda de equidad (que lo es), sino una condición estructural para el progreso en el siglo XXI. Con frecuencia, el debate económico se concentra cómo mejorar la productividad, o cómo exportar más, que son temas centrales. Sin embargo, existe un motor de crecimiento que sigue fuera del centro de la conversación: el aprovechamiento pleno del capital humano de una sociedad, y en particular del capital femenino. Desperdiciar la capacidad productiva de la mitad de la población no es solo una injusticia; es una ineficiencia sistémica. Los datos muestran una regularidad persistente en muchas economías, especialmente en países de ingreso medio como la Argentina: la brecha de participación laboral entre varones y mujeres continúa siendo significativa. No se trata de un fenómeno coyuntural ni de un simple reflejo del ciclo económico, sino de una característica estructural de los mercados laborales. ¿Por qué importa esta brecha? Dos razones. La primera es macroeconómica. Cuando una economía dificulta la participación laboral femenina al punto de desalentarla, reduce artificialmente su oferta de trabajo y achica el conjunto de talentos disponibles. No es solo que “faltan manos”: faltan capacidades, experiencia y diversidad cognitiva en la toma de decisiones. Esto no ocurre porque las mujeres estén menos preparadas. De hecho, las mujeres presentan mayores tasas de finalización secundaria y superior que los varones. El problema no es de capacidades, sino de reglas, incentivos y arreglos sociales que penalizan trayectorias laborales no lineales y descansan implícitamente en una división desigual del cuidado. El resultado es una economía que produce menos de lo que podría, con menor densidad de capital humano y menor capacidad de innovación. Este punto adquiere mayor relevancia al conectarlo con la transición demográfica. En América Latina (y particularmente en Argentina) la relación entre población activa y dependiente se deteriorará en las próximas décadas. En ese escenario, el crecimiento no vendrá de “más población”, sino de mayor productividad y de más personas participando de manera plena en el mercado laboral formal. Incluir mujeres no es una agenda complementaria: es parte de la estrategia de sostenibilidad económica, fiscal y previsional. La segunda razón es microeconómica y se expresa en la competitividad empresarial. La evidencia es contundente: las organizaciones con mayor diversidad en posiciones de decisión mejoran su desempeño. Más diversidad amplía perspectivas, reduce el pensamiento homogéneo y fortalece la innovación. También impacta en la capacidad de atraer y retener talento en mercados laborales cada vez más exigentes. En un contexto en el que la productividad depende crecientemente de capacidades cognitivas y tecnológicas, sostener estructuras rígidas que expulsan mujeres en etapas clave de su trayectoria no es solo injusto: es ineficiente. El costo no lo pagan solo las trabajadoras; lo paga la empresa en rotación, pérdida de capital humano y menor rendimiento. En síntesis, la inclusión económica de las mujeres tiene efectos multiplicadores sobre el desarrollo. Más empleo femenino reduce vulnerabilidad y pobreza. También amplía la base contributiva que sostiene los sistemas de protección social, un punto crítico en economías con márgenes fiscales estrechos. Invertir en educación y luego no traducir ese capital humano en participación laboral es, en términos económicos, un desperdicio de recursos públicos y privados. Además, mayores niveles de igualdad económica se asocian con sociedades más cohesionadas y con mayores niveles de confianza interpersonal e institucional, factores clave para sostener políticas de largo plazo. Si el diagnóstico es claro, la agenda también debería serlo. Hoy muchas economías enfrentan un contexto de bajo dinamismo y necesidad de incentivar sectores con potencial de generación de empleo. La economía del cuidado (en particular la inversión en infraestructura) cumple una doble función estratégica: facilita la inclusión laboral femenina y, al mismo tiempo, dinamiza la actividad económica. Ampliar servicios de cuidado accesibles y de calidad no es solo una política social; es una política productiva. Genera empleo directo, moviliza encadenamientos en otros sectores y eleva la participación laboral, expandiendo la base tributaria. Reconocer que los cuidados forman parte de la infraestructura productiva es el punto de partida. Sin modernizar esquemas de licencias parentales hacia modelos de corresponsabilidad y sin revisar incentivos que penalizan trayectorias discontinuas, los mercados seguirán reproduciendo desigualdad. Las sociedades que logren articular crecimiento económico con inclusión sustantiva estarán mejor preparadas para enfrentar las transiciones demográficas, tecnológicas y ambientales del futuro que ya vislumbramos. La inclusión plena de las mujeres no es un complemento del desarrollo ni una agenda sectorial: es una de sus condiciones estructurales. No es solo una deuda pendiente, es una oportunidad estratégica. Y, sobre todo, una decisión inteligente para cualquier economía que aspire a prosperar en el largo plazo.