En un mundo donde la inclusión y la accesibilidad son fundamentales, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta clave. La reciente alianza entre Globant, Cascadience y Viability destaca este enfoque, lanzando una plataforma digital destinada a estudiantes universitarios con discapacidades.

Esta innovación no solo responde a la necesidad de una experiencia educativa más inclusiva, sino que también pone de relieve la capacidad de la tecnología para transformar vidas.

Una plataforma digital para empoderar a estudiantes con discapacidad

El 21 de mayo de 2026, Globant anunció el lanzamiento de una plataforma que busca ayudar a estudiantes neurodivergentes a gestionar los desafíos de la vida universitaria. Esta solución, desarrollada en colaboración con Cascadience y Viability, incorpora herramientas que facilitan la organización de tareas, la toma de decisiones y la creación de vínculos sociales. De esta manera, se potencia la independencia y se mejora la experiencia en entornos académicos.

La plataforma fue diseñada para complementar servicios existentes, asegurando que los usuarios no se sientan desplazados, sino apoyados. “En Globant, creemos que la tecnología debe ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial”, afirmó Javier Scher, SVP de Tecnología en Globant. Esta actitud refleja un compromiso con la innovación centrada en el ser humano, en lugar de solo centrarse en la productividad.

La plataforma fue diseñada para complementar servicios existentes. Shutterstock

Cómo la inteligencia artificial transforma el servicio educativo

La solución se basa en un diseño AI-first, donde la inteligencia artificial es el núcleo que permite la personalización y adaptabilidad en el uso de la plataforma. Globant aportó su experiencia en el desarrollo de productos, integrando tecnologías y creando una infraestructura robusta y segura. Esto crea un entorno donde las herramientas de asistencia son accesibles y efectivas, ayudando a los estudiantes a enfrentar sus desafíos con mayor confianza.

Además, la plataforma es mobile-first y cumple con estándares de accesibilidad, garantizando que esté optimizada para diferentes dispositivos y regulaciones. Esto no solo eleva la experiencia de usuario, sino que también asegura el acceso a información crucial para quienes más lo necesitan, cumpliendo con normativas como WCAG 2.1 AA, FERPA y HIPAA.

Impacto en la inclusión y la transformación digital del ámbito educativo

La creación de esta plataforma refleja una tendencia creciente en el uso de inteligencia artificial para generar experiencias más inclusivas. La adopción de modelos como los AI Pods de Globant, que permiten el acceso a servicios de desarrollo impulsados por IA, se vuelve cada vez más relevante. Estos AI Pods ofrecen un enfoque flexible en el que los clientes pueden contar con equipos formados por agentes de IA supervisados por expertos, garantizando la calidad y la trazabilidad en el servicio.

El uso de esta tecnología no solo optimiza los procesos, sino que también amplia las oportunidades para tensar la brecha que existe en la educación y el empleo de personas con discapacidad. La fusión entre IA y accesibilidad digital permitirá que más estudiantes accedan a una educación no solo inclusiva, sino también efectiva.

El compromiso de Globant, Cascadience y Viability con la inclusión y la dignidad se manifiesta en su colaboración, creando un ecosistema que fomenta la creatividad y la innovación. “Derribar las barreras entre las personas y las organizaciones para que puedan prosperar juntas es realmente transformador”, mencionó Colleen Holmes, Presidenta y CEO de Viability.

Con estas iniciativas, se anticipa que el futuro de la educación, potenciado por la inteligencia artificial, será más accesible y adaptado a las necesidades individuales. Esta tendencia se proyecta como un paso crucial hacia un entorno donde todos los estudiantes, sin distinción, puedan alcanzar su máximo potencial en un ámbito universitario que, hasta ahora, les había sido complicado.