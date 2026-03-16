El Gobierno nacional liquidará a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) una ayuda económica a los jubilados y pensionados. Se trata del bono de $ 70.000, un extra que liquida el organismo previsional en la misma fecha de cobro que la jubilación o pensión. El organismo previsional aplicó un aumento de 2,95%, tal como informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser de $ 369.672,73, mientras que la máxima trepará hasta $ 2.487.546,79. Los pensionados, percibirán: ANSES pagará durante marzo el bono de $ 70.000 a todos los beneficiarios que perciban un haber de entre $ 369.672,73 y $ 439.672,73. El organismo publicó el calendario de pagos de marzo: