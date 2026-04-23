El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello lanzó el “Ver para ser libres”, programa que busca garantizar la atención oftalmológica de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social que residan en zonas rurales y periurbanas del país. El plan fue oficializado mediante la Resolución 117/2026 y tiene como principal objetivo brindar diagnóstico, prevención y atención visual. Incluso, contempla la entrega de anteojos gratuitos a quienes lo necesiten. La iniciativa apunta a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años escolarizados en zona de difícil acceso y que residan en “comunidades desfavorecidas”. Estos grupos, al vivir lejos de centros urbanos y tener un acceso limitado al transporte público, tienen mayores dificultades para la inclusión educativa y cultural. El programa federal prevé intervenciones conjuntas entre organismos federales, provinciales y municipales para implementar planes de acción en cada región y unir esfuerzos logísticos. Se garantizará el acceso a controles oftalmológicos y la provisión de anteojos gratis recetados sin costos mediante operativos territoriales. La Resolución presenta las siguientes líneas de acción: En la misma línea, se darán charlas para docentes y equipos técnicos sobre la detección temprana de problemas visuales para concientizar sobre su impacto en el aprendizaje.