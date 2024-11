El Gobierno anunció un nuevo proyecto y desmintió un pacto con Cristina Kirchner: "No nos interesa polarizar"

EL Gobierno desmintió este viernes la existencia de un pacto con Cristina Kirchner y anunció la creación de un proyecto propio de Ficha Limpia "sin agujeros que puedan perjudicar a los buenos".

"No hay ni nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca va haber un pacto con CFK. El Gobierno esta a favor de la Ficha Limpia, no queremos que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado. Porque quien fue condenado no puede volver a manejar fondos públicos y los destinos de la patria", expresó Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa.

"La verdad es que causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa (...) El proyecto se presentó en 2016, pasaron por allí los presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández y el proyecto no se trató , nosotros estamos a favor de hacerlo realidad", agregó el vocero.

En esa línea, Adorni señaló que la iniciativa que no consiguió quórum en Diputados presenta algunos "agujeros" que no garantizan que el proyecto "no termine perjudicando a los buenos".

"En algún momento va a ser una realidad, siempre teniendo en cuenta que no sea algo que se utilice para que los malos dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que estos no puedan participar. Cuando nos garanticemos que esa Ficha Limpia se va usar para el bien, avanzaremos, es una de las prioridades del presidente", remarcó.

Adorni reconoció que Javier Milei habló en las últimas horas con la diputada Silvia Lospennato, quien le expresó su desilusión por la falta de consenso para tratar el proyecto.

"La diputada le escribió a Milei refiriéndose a lo triste que se sentía por lo del proyecto, y el presidente se comprometió a impulsar un nuevo proyecto solucionando este tipo de agujeros que hay que corregir. Y quien va a estar a cargo de asesorar al presidente va a ser el doctor Alejandro Fargosi ", apuntó.

"Al presidente no le interesa polarizar con Cristina Kirchner"

Con ocho diputados libertarios ausentándose de la sesión en la que se iba a tratar el proyecto, desde el PRO abrieron un interrogante sobre un posible pacto entre el oficialismo y Cristina Fernández de Kirchner, quien en caso de aprobarse el mismo y de que la Corte confirme su sentencia, quedaría fuera de cualquier tipo de competencia electoral.

Al ser consultado sobre esto, Adorni negó terminantemente conversaciones con Fernández de Kirchner y afirmó que no es intención de Milei polarizar con la ex presidenta.

"Nosotros somos el único espacio con el currículum limpio, somos los más interesados en que salga. No nos interesa polarizar con la doctora Kirchner, de hecho de las últimas seis veces que escribió estas cartitas que suele publicar, Milei solo respondió en la que tenía algo para decir en términos de teoría monetaria. Si quisiera polarizar, le contestaría. El nerviosismo de la no contestación llevó a CFK a agraviarlo", explicó.

"Creer que el Gobierno busca polarizar con la condenada es seguir mirando con los ojos de la vieja política, y nosotros no lo vamos a hacer", completó.