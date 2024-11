Cómo le iría a Milei si las elecciones 2025 fueran hoy, según la última encuesta

A menos de un año de las próximas elecciones legislativas del 2025, el Gobierno aparece bien posicionado en las encuestas pese al fuerte ajuste fiscal llevado a cabo por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo frente al Ministerio de Economía.

Esto marca el último relevamiento de la consultora Pulso Research, realizado entre el 4 y el 11 de noviembre de 2024, el cual arrojó datos claves sobre la intención de voto de cara al año entrante, con buenas noticias para Milei y su equipo.

Además, este también analiza la percepción actual de la gestión gubernamental, el ánimo de la ciudadanía y pone la lupa sobre dos figuras fuertes que el Gobierno mira con lupa: la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy con una relación quebrada con Milei pese a pertenecer al oficialismo, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Qué esperar para el año entrante.

Excelente noticia para Milie: la Libertad Avanza lidera la intención de voto

Ante la pregunta "¿A qué espacio votaría usted?", el 32,3% de los encuestados afirmó que elegiría a La Libertad Avanza, un porcentaje que reafirma al espacio libertario como la principal fuerza nacional. Por su parte, el 25% de los encuestados indicó que no sabe o no contesta, mientras que un 15,7% expresó preferencia por el peronismo kirchnerista.

Otros partidos obtuvieron el 10,2%, mientras que el peronismo federal alcanzó el 6,3%, seguido por el PRO con 5,7%, la izquierda con 2,9%, y la UCR con un marginal 1,8%.

En términos evolutivos, La Libertad Avanza mostró una tendencia fluctuante en los últimos meses ante la misma pregunta en ediciones anteriores del relevamiento: llegó a tener una intención de voto del 34,20% en marzo, que luego cayó en abril a 31,67%, que en mayo se elevó a 34,80%, mientras que en junio descendió a 33,50%, cayendo en julio a 31,70%, y cayendo aún más en agosto a 29,30%. Luego tuvo una leve suba en septiembre, de 29,50%, mientras que en octubre el porcentaje fue de 30%, para luego establecerse en el nivel actual, del sondeo de noviembre,

En el caso del peronismo kirchnerista, el recorrido también fue sinuoso, aunque con una abrupta caída en el pasaje de octubre a noviembre. De esta manera, el espacio K arrancó en marzo con un 19,70%; tuvo una fuerte caída al 15,09% en abril y empezó a repuntar en mayo con un 17%, que luego se elevó a 18,60% en junio, para caer a 16,30% en julio.

Volvió a elevarse al 18,90% en agosto, y tuvo sus dos picos con porcentajes muy parecidos en septiembre y octubre, con el 20,40% y 20,70%, respectivamente, para descender a 15,70% en el último relevamiento de noviembre.

Encuesta de Pulso: qué políticos tienen mejor y peor imagen

En lo que hace a la imagen de los dirigentes políticos, el dato que arroja Pulso seguramente no caerá bien en el seno del Gobierno, ya que la figura política que mejor balance tiene entre imagen positiva y negativa es la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encuentra en una crisis abierta con el presidente Javier Milei.

Villarruel, a la sazón titular del Senado, tiene una imagen positiva de 50,8% versus una imagen negativa del 31,8%; 10,1% dice que no la conoce y 7,3% no sabe y no contesta.

Todo esto da un balance positivo de 19%. Quien le sigue en este ranking es el propio presidente Javier Milei, quien está muy cerca de Villarruel con un 50,4% de imagen positiva, pero con un 42,7% de imagen negativa. Lo que, computando también a quienes dicen no conocerlo y quienes se manifiestan que no saben y no contestan, le da un balance positivo de 7,7%, muy debajo de su compañera de fórmula.

Luego de Villarruel y Milei, que lideran el ranking en materia de imagen positiva, le siguen Patricia Bullrich con un porcentaje a favor entre imagen positiva y negativa del 4,9% y José Luis Espert con el 33,2%.

Quienes menos favorecidos están en el balance entre imagen positiva y negativa y se encuentran con el nivel más alto pero negativo del ranking, son Máximo Kirchner, con un 49,4% de balance negativo, seguido de Horacio Rodríguez Larreta, con un 29% de balance negativo.

Luego Axel Kicillof, con un 25,7% negativo; Mauricio Macri, con un 21,7%. Luego Cristina Fernández de Kirchner, con un 19,5% negativo. Y cierra el lote Diego Santilli, con un 5,2% de balance negativo.

Otro dato que también puede ser de interés para la estrategia del Gobierno tiene que ver con los datos que arroja la pregunta acerca de quién lidera la oposición, en el marco de una posible búsqueda acerca de con quien polarizar.

Ante la pregunta " para usted, ¿quién es el principal líder de la oposición? ", aparece primero Cristina Fernández de Kirchner con el 27,20%; el 25,60% dice que nadie; el 23,50% dice que no sabe y luego le sigue Axel Kicillof con el 7,40%. Un 4,80% dice que es el propio Javier Milei quien encabeza su propia oposición y un 2,50% el kirchnerismo, mientras que en la categoría otros el porcentaje es de 10,10%.

Los resultados de la proyección electoral son consistentes con los guarismos que arrojan otras de las preguntas no electorales del relevamiento de Pulso.

Por ejemplo, en cuanto al estado anímico de cara al futuro, un 40,80% se identifica con el ítem que expresa "esperanza, optimismo y alegría"; un 19,80% incertidumbre, mientras que un 12,80% siente tristeza y angustia; un 10,20% bronca y enojo; un 7,80% desilusión y un 4,50% miedo.

En esta misma línea, en cuanto a lo que hace a la evaluación de la gestión nacional, el 27% considera que "está bien" y un 21,9% considera que "está muy bien", lo que entre los dos da un 49%.

Mientras que quienes consideran que la gestión nacional es "muy mala" son un 28,5%, que se suman al 13,7% de los que consideran que la gestión "es mala", lo que sumado da casi 39%.

Otro dato que respalda la proyección electoral libertaria es la pregunta acerca de la necesidad del ajuste económico. Ante el interrogante, para usted, ¿el ajuste económico es necesario para que la situación económica mejore en el futuro o no es necesario para lograr ese objetivo?, el 54,4% dice que es necesario, mientras que un 31,2% dice que no es necesario y un 14,4% no sabe y no contesta.

Otro tema sensible para el Gobierno, debido a la envergadura de las movilizaciones que reclamaron por el presupuesto universitario, es la pregunta acerca de la necesidad de auditar las universidades públicas.

Ante la pregunta "con cuál de los siguientes enunciados se siente más identificado, el 57,4% dijo que "las universidades públicas deben ser auditadas por organismos externos a ellas, ya que deben explicar cómo utilizan los fondos públicos", mientras que un 28,5% dijo que "las universidades públicas deben ser auditadas por organismos propios, ya que se debe respetar su autonomía", mientras que un 14,1% dijo que "no sabe y no contesta".

Otro tema de estricta agenda que consultó de Pulso a la población tiene que ver con la eliminación de las Paso, uno de los proyectos que está impulsando el Gobierno para su tratamiento en las últimas sesiones del año o eventualmente en extraordinarias.

Ante la pregunta, "¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la idea de eliminar las PASO?, el 23% está "de acuerdo" y "muy de acuerdo" está el 37,4%, lo que entre los dos da un 60,4% a favor versus un 19,6% en contra.

El informe de Pulso fue realizado entre el 4 y el 11 de noviembre mediante encuestas online a 2.091 ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar.