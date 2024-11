La diputada mendocina Lourdes Arrieta se quebró durante su discurso en el recinto al hablar sobre el proyecto de Ficha Limpia, luego de la iniciativa no consiga los votos necesarios para ser tratado.

"Señores, son todos unos hipócritas", disparó contra sus pares la legisladora del bloque unipersonal "Las Fuerzas del Cielo".

Arrieta tomó la palabra en el turno de las expresiones de minoría y luego intentó explicar su ausencia en la sesión especial para avanzar con el tratamiento del proyecto.

%u2B55%uFE0F | CONGRESO: Lourdes Arrieta, diputada libertaria, SE LARGÓ A LLORAR en una sesión: "SON TODOS HIPÓCRITAS". pic.twitter.com/Xcdn1OGPyO — Diagonales (@diagonalesweb) November 28, 2024

"Hoy vengo a poner la cara. Porque yo no di quórum y eso no significa que sea enemiga del pueblo", comenzó diciendo la diputada, quien fue apartada de La Libertad Avanza.

Acto seguido, endureció su tono y apuntó: "Veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. No puedo creer que se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Macri ni a Cristina. Yo no respondo ni siquiera al Poder ejecutivo, porque me echaron".

Sin poder contener las lagrimas, Arrieta continuó con sus cuestionamientos: " Estoy sola, dando la cara. No tengo nada que ocultar, estoy limpia. Libre de contaminación. No le debo nada a nadie".

Quién es Lourdes Arrieta, la diputada que lloró en vivo por no dar quórum

Desde que obtuvo su banca en el Congreso en 2023, Lourdes Arrieta fue protagonista en numerosas polémicas que la llevaron a su expulsión de La Libertad Avanza en agosto pasado.

La serie de escándalos incluye la furiosa interna que se desató tras la visita a represores detenidos en penal de Ezeiza, que fue llevada adelante por diputados libertarios.

La foto entre diputados "libertarios" y genocidas en el penal de Ezeiza

En su momento, Arrieta sostuvo que había sido "engañada" para asistir a dicho encuentro y cuestionó a sus pares por "querer encubrir hechos tan delicados como los delitos de lesa humanidad". "Yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del presiden", sostuvo.

Luego de haber denunciado penalmente a miembros de su bloque para que la Justicia investigara lo sucedido y sugerir una responsabilidad de Martín Menem en el episodio, Arrieta fue echada de la bancada oficialista.