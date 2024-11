Se cayó la sesión por Ficha Limpia: a quiénes apuntan por el nuevo faltazo

La Cámara baja no logró conseguir el quorum necesario para tratar, entre otros proyectos, el que se conoce como "ficha limpia" y que impide la candidatura de personas que hayan sido condenadas en primera y segunda instancia por causas de corrupción .

Es la segunda vez en pocos días que una coalición de bloques integrada por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza no logra llegar a los 129 diputados para iniciar la sesión especial. Con anterioridad, esas fuerzas quedaron a sólo un presente y hubo acusaciones cruzadas sobre quién había sido el culpable de la caída de la reunión. En esta ocasión fueron menos, sólo 116 presentes a la hora de sentarse en las bancas.

La construcción de la mayoría no sólo dependía de esos bloques y su cohesión interna. Pero desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y desde la UCR, Rodrigo De Loredo, denunciaron un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Con voz elevada, López apuntó contra el bloque de La Libertad Avanza por la ausencia de " 4 o 5 personas". Señaló que "el presidente (Javier Milei) dice lo que quiere, que quiere confrontar electoralmente con Cristina Fernández Kirchner".

"El señor presidente, en su campaña permanente en una entrevista televisiva dijo que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Él quiere que Cristina sea candidata a Diputada nacional para que el diputado Espert o la señora Karina Milei le compitan. Ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy. La quieren de candidata, están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle mal a la Argentina", dijo.

En el mismo sentido apuntó el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo: "Hay una corrupción de la que muchos bloques hoy están siendo cómplices. El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultra polarizadora, con fines electorales inmediatos, que esto no prospere. Se han encargado que el oficialismo que se frustre algo que pide la sociedad plenamente", señaló.

Silvia Lospennato, la diputada del PRO que es la principal impulsora del proyecto, no ocultó su enojo por la situación y dijo que la sesión se cayó porque la "impunidad es muy fuerte en Argentina".

"Hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra. Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen otra oportunidad, creen que tienen que tener fueros, creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad. Pero la gente ya cambió y no importa que no los estemos representando y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad", añadió.

El guante fue recogido por el libertario Lisandro Almirón: "Escuché hablar de confabulaciones. Rechazamos la ausencia de los legisladores. (...) No nos gustan los caraduras de las minorías que se disfrazan de mosquitas muertas, que vienen y se ponen pollerita cuando hay que ponerse los pantalones. Ganen una elección, pónganse los pantalones y lo que hay que poner en las comisiones. Tengan la valentía. Acá hay un espacio que los ha respetado siempre".

Los discursos fueron subiendo de tono y se pudo ver una discusión, de estrado a estrado y a los gritos, entre el diputado López y la legisladora del PRO, Sabrina Ajmechet.

Más allá de la controversia sobre la posición del oficialismo, en el bloque de Encuentro Federal y en otras bancadas había diputados, entre ellos Miguel Pichetto, que sostenían y sostienen la doctrina aplicada hace años atrás en el Caso Menem. Afirman que sólo aquellos que tengan una causa con sentencia firme de la Corte Suprema no pueden ser candidatos o deben ser expulsados de las Cámaras.

Lospennato, la diputada del PRO que desde hace una década impulsa el proyecto

Desde el kirchnerismo afirman que la ley tiene "nombre y apellido" y que busca proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en segunda instancia por la Justicia. Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria señaló al proyecto como parte de la agenda del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se "exporta" a países como Argentina, pero que no se aplica en esa nación norteamericana, clara alusión al caso de electo mandatario Donald Trump.

