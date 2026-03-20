Solo de diciembre a febrero de este año, 211 extranjeros fueron expulsados en controles migratorios. La cifra, proporcionada por el Gobierno, refleja el endurecimiento de los controles de ingreso, permanencia y expulsión de personas en situación migratoria irregular. Esto se da a partir de la reforma migratoria, oficializada por el Gobierno nacional a través del DNU 366/2025, que fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Busca endurecer controles, agilizar deportaciones y limitar beneficios para quienes no cuenten con residencia regular. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno puede deportar a cualquier extranjero que: La fundamentación oficial del DNU fue que el régimen migratorio anterior “igualaba derechos entre residentes legales e ilegales”, lo que generaba consecuencias “negativas” para el país. En este marco, en febrero de este año, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni, comunicó que desde diciembre se expulsaron 211 extranjeros en controles migratorios. “El objetivo de los operativos fue verificar la situación migratoria de extranjeros, su categoría, ingreso regular y cumplimiento de obligaciones de trabajo y alojamiento”, introdujo. Luego remarcó: “Solo en los últimos 3 operativos, realizados en La Plata, Liniers y Villa Celina, se relevaron 1.841 personas”. Con estos controles el Gobierno nacional deja claro su mensaje de que quien esté en una situación irregular o engañe al Estado, será expulsado de manera acelerada y sin instancias prolongadas de apelación. En 2026 esto sigue vigente y sin modificaciones, por lo que los extranjeros que incumplan estas normas podrán ser deportados como consecuencia para ordenar el sistema migratorio.