Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.726,5 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.89%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.97%. En la última sesión, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia alcista moderada y volátil: predominaron las jornadas de avance (6) sobre las de retroceso (4), sin días de estabilidad y con rachas cortas de alzas interrumpidas por caídas puntuales. La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la moneda indica un aumento en la confianza del mercado y podría reflejar una recuperación económica. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este martes, 5 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3726.5 pesos colombianos, deberán pagar 372650 pesos colombianos; para 200 dólares el costo es 745300 pesos colombianos y para 500 dólares asciende a 1863250 pesos colombianos.