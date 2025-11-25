En esta noticia Cómo funcionará el nuevo sistema de migraciones

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y mencionó el nuevo protocolo que regirá en las fronteras para todas aquellas personas que deseen ingresar al país.

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, su sucesora en el cargo, explicó que el objetivo es brindar una respuesta integral -entre migraciones y las fuerzas de seguridad- para acelerar el trámite de acceso y facilitar el control.

“El sistema de hoy es moderno, actualizado y facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control migratorio y la seguridad de los puestos migratorios. Eso está desfasado. El objetivo es lograr que todo sea una sola tarea”, remarcó sobre la necesidad de contar con el nuevo organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, a diferencia de la actual Dirección de Migraciones, que forma parte del Ministerio de Interior.

La ministra explicó que en las fronteras se establecerá un protocolo similar al que se realiza en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea, México y Brasil.

Anteriormente, en Argentina, Migraciones dependía del Ministerio del Interior, pero los controles fronterizos quedaban a cargo de Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que provocaba un desfasaje entre las diferentes áreas.

“Unir las fuerzas federales de seguridad con los agentes de migraciones nos va a permitir una mejor tarea, un avance”, aseguró la funcionaria, haciendo énfasis en las largas colas que se suelen formar en pasos como el de Puerto Iguazú y el de Chile.

La Agencia Nacional de Migraciones pasará a ser un organismo autonómo, que contemple los diferentes actores partícipes en los controles.

En este marco, Bullrich indicó: “Volver a los sistemas integrados de migraciones permitirá que no tengan que hacer un doble trámite. Va a hacer que se acceda más rápido”.

No obstante, destacó la funcionalidad de Migraciones a lo largo del año: solo en 2025, se realizaron 178.000 trámites en el área.