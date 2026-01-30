Cambia la Ley de Migraciones: desde febrero, los padres deberán hacer un nuevo trámite para salir del país con menores de edad. Foto: Shutterstock

A partir de febrero de 2026, se implementaron importantes cambios en la Ley de Migraciones que impacta en la autorización de viaje al exterior para menores de edad en Argentina. De esta manera, existe un nuevo trámite obligatorio que todos los padres deben hacer.

La nueva medida afecta directamente a la provincia de Mendoza, en donde el sistema para obtener este permiso se modificó. Vale destacar que se trata de un paso necesario para aquellos menores que deban viajar, en caso contrario no podrán hacerlo y tendrán que permanecer en el país.

¿Quiénes deben hacer este nuevo trámite para salir del país y qué cambió?

El Poder Judicial de Mendoza determinó que, a partir del 2 de febrero próximo, el trámite de autorización de salida del país para menores se digitaliza casi por completo.

Esto responde a una modernización para reducir filas, tiempos de espera y facilitar el acceso, sobre todo para familias del interior o que residen lejos de centros urbanos.

Previamente, el permiso requería presencialidad en oficinas de Migraciones, juzgados, escribanos o registros civiles para presentar documentación y firmar. No obstante, ahora se inicia y carga toda la documentación de forma online a través de portales oficiales provinciales.

Este cambio no modifica la obligación legal de obtener la autorización (regulada por la Ley de Migraciones 25.871 y normativas de la Dirección Nacional de Migraciones), sino que optimiza el cómo se realiza el trámite.

Paso a paso, cómo pedir la autorización de viaje para menores desde ahora

El sistema para pedir la autorización está habilitado de lunes a viernes de 8 a 20 horas y deberán seguir estos pasos: