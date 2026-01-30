En esta noticia
A partir de febrero de 2026, se implementaron importantes cambios en la Ley de Migraciones que impacta en la autorización de viaje al exterior para menores de edad en Argentina. De esta manera, existe un nuevo trámite obligatorio que todos los padres deben hacer.
La nueva medida afecta directamente a la provincia de Mendoza, en donde el sistema para obtener este permiso se modificó. Vale destacar que se trata de un paso necesario para aquellos menores que deban viajar, en caso contrario no podrán hacerlo y tendrán que permanecer en el país.
¿Quiénes deben hacer este nuevo trámite para salir del país y qué cambió?
El Poder Judicial de Mendoza determinó que, a partir del 2 de febrero próximo, el trámite de autorización de salida del país para menores se digitaliza casi por completo.
Esto responde a una modernización para reducir filas, tiempos de espera y facilitar el acceso, sobre todo para familias del interior o que residen lejos de centros urbanos.
Previamente, el permiso requería presencialidad en oficinas de Migraciones, juzgados, escribanos o registros civiles para presentar documentación y firmar. No obstante, ahora se inicia y carga toda la documentación de forma online a través de portales oficiales provinciales.
Este cambio no modifica la obligación legal de obtener la autorización (regulada por la Ley de Migraciones 25.871 y normativas de la Dirección Nacional de Migraciones), sino que optimiza el cómo se realiza el trámite.
Paso a paso, cómo pedir la autorización de viaje para menores desde ahora
El sistema para pedir la autorización está habilitado de lunes a viernes de 8 a 20 horas y deberán seguir estos pasos:
- Ingresá al sitio oficial: www.jusmendoza.gob.ar
- Hacé clic en el botón Portal Servicios Ciudadanía.
- Seleccioná la opción Autorización de viaje a menores.
- Completá los datos del menor: ingresá el número de DNI y verificá el documento. Si el sistema no carga automáticamente el CUIL, ingresalo manualmente (lo encontrás en el reverso del DNI).
- Cargá la información de los progenitores o del tutor legal.
- Importante: si el menor tiene menos de 13 años, es obligatorio indicar un adulto responsable que lo acompañe en el viaje.
- Elegí el o los destinos del viaje (podés seleccionar hasta tres opciones) y definí la vigencia del permiso según la edad del menor:
- De 0 a 3 años: hasta 1 año
- De 4 a 7 años: hasta 3 años
- De 8 a 12 años: hasta que cumpla 13 años
- De 13 a 17 años: hasta la mayoría de edad (pudiendo viajar sin acompañante)
- Subí la documentación solicitada:
- Fotos del DNI de los padres/tutores
- Fotos del DNI del menor
- Partida de nacimiento actualizada del menor
- Comprobantes de pago de los códigos 010
- Revisá todo y confirmá la solicitud. El sistema te enviará automáticamente un correo electrónico con el formulario completo.
- Posteriormente, la Oficina de Legalizaciones te contactará por mail para indicarte el día y horario en que los progenitores o tutores deberán presentarse (con turno asignado) en San Martín 322, Ciudad de Mendoza, para firmar y retirar la autorización.