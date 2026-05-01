La administración de Donald Trump implementó una política de tolerancia cero en el sistema migratorio estadounidense. Esta gestión se enfocó en endurecer las vías legales para el ingreso al país, las condiciones de permanencia e implementar un programa de deportaciones masivas. En este contexto, las autoridades dejaron en claro que no poseer un documento que respalde la permanencia legal debidamente autorizada es motivo suficiente para iniciar un procedimiento de detención y deportación. Estados Unidos ha ratificado que los inmigrantes que se encuentren en el país sin documentación migratoria válida pueden ser detenidos y arrestados, incluso si no poseen antecedentes penales. Esta medida se inscribe dentro del marco de la aplicación de la ley migratoria federal y es ejecutada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la supervisión del Departamento de Estado. La implementación de esta disposición ha generado inquietud entre diversas organizaciones y defensores de derechos humanos, quienes abogan por un enfoque más comprensivo en el trato hacia los inmigrantes en situación irregular. Se considera que esta política podría tener repercusiones significativas en las comunidades afectadas, aumentando la tensión y el miedo entre quienes carecen de la documentación pertinente. El documento determinante es una prueba válida de estatus migratorio legal. Esto puede estar representado por una visa vigente, residencia permanente, como la Green Card, un permiso de trabajo con estatus activo, asilo, o TPS aprobados. También puede incluir un trámite en curso que brinde protección, como un parole o un ajuste de estatus que haya sido presentado correctamente. Es fundamental contar con la documentación adecuada que certifique este estatus y, de ser necesario, tener a disposición información adicional que respalde la situación, ya que cualquier inconsistencia podría ocasionar inconvenientes en los procesos migratorios futuros. Están en mayor riesgo quienes: