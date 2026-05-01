En Estados Unidos, la Administración de Donald Trump avanza firmemente con su campaña anti-migrantes, endureciendo leyes y demorando los procesos de quiénes solicitaron residencia permanente indefinidamente. Ante esto, un juez federal estadounidense falló en contra de estas medidas, declarando estas suspensiones indefinidas como “ilegales” y ordenando que el U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS) reanude el proceso de estas solicitudes de inmediato. El juez federal del estado de Maryland, George L. Russell calificó a las políticas adoptadas por el USCIS como una pausa ilegal, categórica e indefinida que impactaba en solicitantes que ya residían en Estados Unidos. En tanto al fallo, ordenó a la agencia federal reanudar su trabajo sobre más de 80 casos que habían quedado en pausa. La decisión del juez se centra en la suspensión de la tramitación de la Green Card para inmigrantes de 39 países sujetos a prohibiciones de viaje o limitaciones de visado. Según Project Press Unpause, un grupo activista que monitorea este asunto, se dejaron alrededor de dos millones de solicitudes ya pagas sin procesar. El tiempo de procesamiento usualmente suele demorarse entre 8 y 11 meses teniendo en cuenta los tiempos administrativos del USCIS. Adicionalmente, depende del tipo de formulario presentado y de la oficina asignada, algo que se puede consultar en la página oficial de la agencia: Por otro lado, la administración actual ha suspendido las entrevistas y la recepción de nueva solicitudes, a su vez que aumentaron las tarifas a 2,965 dólares.