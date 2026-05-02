Estados Unidos sigue con endureciendo sus políticas migratorias y ahora el foco está en acelerar las deportaciones de niños migrantes bajo custodia y está por poner en marcha un plan para evitar exponerlos a ciertos tipos de peligro. Según informe de CNN citado en Reuters, en este contexto hay niños de cuatro años que se ven en la obligación de comparecer más de una vez frente al tribunal y brindar información actualizada sobre su caso migratorio, en varias ocasiones sin ayuda legal. La administración de Donald Trump está adelantando las audiencias de los niños migrantes que están bajo la custodia del estado con el objetivo de acelerar los procesos de deportación. Principalmente, se pretende que los casos se resuelvan semanas o meses antes de lo planeado. Este plan avanza porque estos niños son menores sin padres ni tutores, a menudo muy pequeños, que se tienen que presentar ante los tribunales de inmigración mientras se espera que se termine de tomar una decisión respecto a su estatus migratorio. El efecto es que las audiencias se adelantan, los niños no tienen representación legal y no cuentan con tiempo para preparar su caso, por lo que los procesos se vuelven más rápido. El principal objetivo de Estados Unidos con esta nueva medida es interrumpir redes de trata y evitar que los niños sean explotados por cárteles. Por ello se pretende devolverlos rápidamente a entornos seguros o a sus familias de origen. No obstante, pese a los argumentos del gobierno los críticos argumentan que esto afecta al debido proceso y que aumentaría significativamente el riesgo de deportaciones sin evaluar bien cada caso.